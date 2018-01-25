طوارئ في الجيزة لشفط مياه الأمطار

المال - خاص



أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ عقب الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم، حيث تم الدفع بالعديد من المعدات وسيارات شفط المياه من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.



قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الهيئة قامت بالدفع بعدد 18سيارة شفط للعمل على سحب مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكباري والانفاق ومحور 26 يوليو والشوارع الرئيسية بنطاق أحياء الجيزة، وطريق مصر إسكندربه الصحراوي، وميدان الرماية، والمنطقة الاثرية بالهرم، وشوارع السودان، والهرم، وفيصل، والجامعة، والنهضة، وأحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، وشارع النيل، هذا بخلاف 7 معدات من الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.