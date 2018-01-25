news image نقل وملاحة

عودة 95 مصريًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

متابعات أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 95 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.  وأضاف مدير الأمن، في تصريح نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنفذ استقبل 95 مصريًا بينهم 72 وصول شرعي و23 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 414 بينهم 30 مصريًا

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news image رياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عنتر واﻷسيوطي يرسل الاستغناء

 علي المصري أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية . وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إس

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24.00 الفراخ البيضاء
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news image الإسكندرية

محافظ مطروح يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح 61.4 % معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية. وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6

news image رياضة

أول تعليق لوزير الرياضة على خسارة مصر كأس إفريقيا لليد

المال- خاص   قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي  جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد.  وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس

عقـــارات

طوارئ في الجيزة لشفط مياه الأمطار

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المال - خاص

أعلنت محافظة الجيزة حالة الطوارئ عقب الأمطار التي شهدتها البلاد اليوم، حيث تم الدفع بالعديد من المعدات وسيارات شفط المياه من الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الهيئة قامت بالدفع بعدد 18سيارة شفط للعمل على سحب مياه الأمطار من مطالع ومنازل الكباري والانفاق ومحور 26 يوليو والشوارع الرئيسية بنطاق أحياء الجيزة، وطريق مصر إسكندربه الصحراوي، وميدان الرماية، والمنطقة الاثرية بالهرم، وشوارع السودان، والهرم، وفيصل، والجامعة، والنهضة، وأحمد عرابي، وجامعة الدول العربية، وشارع النيل، هذا بخلاف 7 معدات من الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى.
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