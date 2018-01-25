طوارئ في الجيزة لشفط مياه الأمطار

متابعات
أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 95 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضاف مدير الأمن، في تصريح نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنفذ استقبل 95 مصريًا بينهم 72 وصول شرعي و23 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 414 بينهم 30 مصريًا
علي المصري
أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إس
بنسبة نجاح 61.4 %
معتز محمود
اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية.
وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6
المال- خاص
قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي
جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد.
وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس