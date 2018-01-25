الذهب يواصل ارتفاعاته القياسية.. وعيار 21 يسجل 667 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 3 جنيهات، اليوم الخميس، فى منتصف التعاملات اليومية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1359 دولارًا.





وتشهد أسعار الذهب ارتفاعات بشكل كبير ليسجل عيار 21 نحو 667 جنيهًا، بدلًا من 664 جنيهًا، أمس؛ نتيجة تراجع أسعار الدولار عالميًّا بنسبة تصل لنحو 0.01%.



