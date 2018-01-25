الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 17 شهرًا

news image اقتصاد وأسواق

ترامب: أرغب في رؤية دولار قوي

وكالات أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق محمود جمال : تصوير : وليد عبد الخالق تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

الإسماعيلى يدعم صفوفه بإعادة شكرى نجيب من المقاولون العرب

- أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي علي المصري أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى. وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الج

news image اقتصاد وأسواق

بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

حسين رجب  قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها  "قرار سليم" جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R

اقتصاد وأسواق

الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 17 شهرًا

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خالد بدر الدين

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 10% منذ منتصف ديسمبر الماضى وحتى الآن،  لتصل إلى 1360.56 دولار للأوقية فى التعاملات الفورية فى بورصة لندن وإلى 1359.70 دولار للأوقية لعقود الذهب الأمريكية الآجلة فى بورصة كوميكس لتسجل أعلى مستوى منذ 17 شهرا .

وذكرت وكالة بلومبرج أن الذهب ارتفع اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2016 بسبب انخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ 3 سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط العملة أثناء حضوره اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع دافوس بسويسرا والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى وينتهى غدا.

ويتوقع ستيفن آينس رئيس المضاربة بشركة أواندا بمنطقة آسيا الباسيفيك استمرار صعود أسعار الذهب لتلامس 1400 دولار للأوقية فى غضون الشهرين القادمين لتصل لمستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2013، إذا استمر الدولار فى هبوط قيمته بالنسبة للعملات القوية، بينما تتوقع مؤسسات بحثية أخرى أن يكسر الذهب حاجز 1400 دولار مع نهاية العام الجديد.

ومن المعادن الثمينة التى كسبت اليوم البلاتين الذى ارتفع بحوالى 0.3% ليزداد  إلى 1015.24 دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية لتتقدم إلى 17.60 دولار، بينما نزل سعر البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت0.1% ليسجل 1109.220 دولار للأوقية.
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