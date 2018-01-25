الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 17 شهرًا

خالد بدر الدين



صعدت أسعار الذهب بأكثر من 10% منذ منتصف ديسمبر الماضى وحتى الآن، لتصل إلى 1360.56 دولار للأوقية فى التعاملات الفورية فى بورصة لندن وإلى 1359.70 دولار للأوقية لعقود الذهب الأمريكية الآجلة فى بورصة كوميكس لتسجل أعلى مستوى منذ 17 شهرا .



وذكرت وكالة بلومبرج أن الذهب ارتفع اليوم الخميس إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس 2016 بسبب انخفاض الدولار إلى أقل سعر له منذ 3 سنوات بعد تصريحات لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رحب فيها بهبوط العملة أثناء حضوره اجتماعات المنتدى الاقتصادى العالمى فى منتجع دافوس بسويسرا والذى بدأ يوم الثلاثاء الماضى وينتهى غدا.



ويتوقع ستيفن آينس رئيس المضاربة بشركة أواندا بمنطقة آسيا الباسيفيك استمرار صعود أسعار الذهب لتلامس 1400 دولار للأوقية فى غضون الشهرين القادمين لتصل لمستويات لم تشهدها الأسواق منذ عام 2013، إذا استمر الدولار فى هبوط قيمته بالنسبة للعملات القوية، بينما تتوقع مؤسسات بحثية أخرى أن يكسر الذهب حاجز 1400 دولار مع نهاية العام الجديد.



ومن المعادن الثمينة التى كسبت اليوم البلاتين الذى ارتفع بحوالى 0.3% ليزداد إلى 1015.24 دولار للأوقية، كما ارتفعت الفضة 0.2% في المعاملات الفورية لتتقدم إلى 17.60 دولار، بينما نزل سعر البلاديوم بنسبة طفيفة بلغت0.1% ليسجل 1109.220 دولار للأوقية.