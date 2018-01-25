100 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع النقل

نادية صابر:
في إطار أسبوع العودة للجذور، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الجانبين اليوناني والقبرصي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث ، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج جولة تفقدية لوفد ضم عددا من اليونانيين والقبار
دبي ـ رويترز:
قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه.
وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من
المال خاص:
نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
وحضر المؤتمر الدكتور شاكر محمد فتحى رئيس المؤتمر
أماني العزازى:
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن .
و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، و