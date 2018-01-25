وزير الصناعة يبحث مع منتجى السيراميك زيادة الإنتاج والتصدير

نسعى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيراميك ومواد البناء لتلبية احتياجات المشروعات القومية وزيادة التصدير



محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تنمية وتطوير صناعة السيراميك في مصر بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة مساهمتها في المشروعات القومية، بالإضافة إلى زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أنها تسعى خلال المرحلة الحالية لجعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتصدير السيراميك بصفة خاصة ومواد البناء عامة ومساهمتها في الاقتصاد من خلال تعظيم الاستفادة من توافر المواد الخام والموقع الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والإقليمية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات العالمية.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع عدد من أعضاء شعبة صناعة السيراميك برئاسة المهندس شريف عفيفي رئيس الشعبة بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، حيث تناول اللقاء الوضع الحالي ومستقبل السيراميك في مصر وعددا من المعوقات التي تواجهها وإمكانيات حلها بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية.



وأشار الوزير إلى ارتفاع تنافسية منتجات السيراميك المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، خاصة أن نسبة المكون المحلى فيه تصل إلى 90%، مشيراً إلى أن هناك فرصاً ضخمة لصناعته بمصر لتغطية كل احتياجات السوق المحلية والتصدير لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية.



ولفت قابيل إلى إمكانية استفادة صناعة السيراميك في مصر من الحوافز التي تقدمها الحكومة لصادراتنا لأسواق القارة الأفريقية والسوق العراقية والتى تتضمن تحمل 50% من تكلفة الشحن لهذه الدول، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من خط الشحن المباشر لأفريقيا والمركز اللوجيستى المصري بكينيا والمقام على 50 ألف متر بميناء مومباسا فى تعزيز الصادرات للدول الأفريقية.



وأضاف وزير التجارة أن قطاع السيراميك فى مصر يتمتع بميزات تنافسية كثيرة تؤهله لمنافسة منتجات الدول المصنعة له بالمنطقة والتي تتمثل فى توافر العمالة المؤهلة وتوافر المادة الخام بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة النقل عن هذه الدول، لافتاً فى هذا الاطار الى وجود 33 مصنع سيراميك تعمل بمصر تنتج 240 مليون متر مربع سنوياً بإجمالى استثمارات حوالى 15 مليار جنيه.



ومن جانبه أشار المهندس شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إلى أهمية مراجعة أسعار الغاز لقطاع صناعة السيراميك في مصر والتى تصل حالياً إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وهو ما يقلل من تنافسية المنتج المصري محليا وعالميا، مشيراً إلى إمكانية زيادة الإنتاج من 240 مليون متر مربع إلى 400 مليون والوصول بقيمة الصادرات إلى 250 مليون دولار سنويا في حالة إعادة النظر في أسعار الغاز للقطاع.



وأضاف عفيفي أن السيراميك المصري يتميز في الذوق والألوان والمقاسات، حيث يصدر حالياً لعدد كبير من الدول الأوروبية والعربية ومنها إنجلترا وفرنسا وتركيا ولبنان والسعودية والأردن واليمن والإمارات وسوريا.



وأشار حسام السلاب عضو الشعبة الى أن هناك العديد من الطاقات الجديدة التى يمكن إضافتها لصناعة السيراميك المرحلة المقبلة، ولكن ارتفاع تكلفة الإنتاج يعد هو العائق الرئيسى أمام ضخ هذه الاستثمارات خاصة أسعار توريد الغاز للمصانع.



ونوه محمد السلاب نائب البرلمان وعضو شعبة السيراميك الى أن المنتجين على تواصل دائم مع الحكومة لدراسة التحديات التى تواجه السيراميك والسعى لحلها بما يسهم فى زيادة تنافسية هذه الصناعة الحيوية، مشيراً الى الجولات التى قام بها المنتجون العام الماضى برفقة جمعية شباب الأعمال لفتح منافذ أمام صادرات مصر فى الأسواق الأفريقية.