أسعار الذهب في مصر.. الخميس 25 يناير

بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

الخميس 25 يناير 2018 11:22 م

حسين رجب قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها "قرار سليم" جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R