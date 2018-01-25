أسعار الذهب في مصر.. الخميس 25 يناير

news image اقتصاد وأسواق

ترامب: أرغب في رؤية دولار قوي

وكالات أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق محمود جمال : تصوير : وليد عبد الخالق تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

الإسماعيلى يدعم صفوفه بإعادة شكرى نجيب من المقاولون العرب

- أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي علي المصري أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى. وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الج

news image اقتصاد وأسواق

بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

حسين رجب  قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها  "قرار سليم" جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر.. الخميس 25 يناير

inner image

المال - خاص

تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية..

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 759 إلى 761
عيار 22 696 إلى 698
عيار 21 664 إلى 666
عيار 18 569 إلى 571
عيار 14 443 إلى 444
عيار 12 379 إلى 381
الاونصة 23,600 إلى 23,672
الجنيه الذهب 5,312 إلى 5,328
الكيلو 758,857 إلى 761,143
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا