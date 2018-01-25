هطول الأمطار بغزارة على عدة مناطق بمحافظة مطروح

تراكم كميات كبيرة من مياة الأمطار فى شوارع وميادين مرسي مطروح



تحديد ٨ مناطق تمركز لسيارات الكسح



معتز محمود



شهدت عدة مناطق بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، هطولا للأمطار استمر على عدة فترات طوال اليوم بغزارة، مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار فى شوارع وميادين مرسى مطروح.



وقامت شركة المياه والصرف الصحى بمطروح عبر عدد من العاملين بالشركة فى السيطرة على الموقف، وسحب كميات كبيرة من مياه الأمطار التى تغطى الشوارع.



يأتى هذا فى إطار أعمال خطة الطوارئ التى وضعتها الشركة لمواجهة الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وتراكمها، مما يؤثر على حركة السير بشوارع المدينة.



وقامت الإدارة العامة للصرف الصحى بالاستعداد لاستقبال نوه الأمطار على مدار اليومين القادمين من خلال تجهيز فرق إصلاح الشبكات، وأيضا سيارات كسح المياه، حيث انتشرت فرق الإصلاح منذ صباح اليوم الأربعاء بالمدينة، وتمركزت سيارات كسح المياه بالمناطق الساخنة استعدادا لرفع المياه المتراكمة من شوارع المدينة.



وفى سياق متصل دفعت اليوم شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح عدد ١٢ سيارة كسح وعدد ٣ فرق إصلاح شبكات من الإدارة العامة للصرف الصحى لشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة الغارقة، والتصدى لأية مشكلات مفاجئة تتعرض لها شبكات الصرف بالشوارع وتمنع سريان مياه الأمطار.



وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى أعلنت صباح اليوم رفع حالة الطوارئ نظرا للظروف الجوية التى تشهدها المحافظة حاليا وقد تضمنت تحديد عدد ٨ مناطق تمركز لسيارات الكسح وفرق عمل مدربة من العاملين بالإدارة العامة للصرف الصحى للتواجد طوال اليوم وحتى الان فى مناطق التمركز وهى منطقة تقاطع البنك الأهلى وشارع الجلاء وامام ديوان عام المحافظة وشارع علم الروم وامام محكمة مطروح ومنطقة الأزهر وامام محمية نصر وأمام فرن انباع بعلم الروم، علما بأنه تم تحديد هذه المناطق وفق دراسه مسبقة لإدارة الأزمات والتى تقوم بها الشركة فى فترات النوات وسقوط الأمطار الغزيرة فى فصل الشتاء.