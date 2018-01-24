وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية

news image اقتصاد وأسواق

ترامب: أرغب في رؤية دولار قوي

وكالات أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات. وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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news image اتصالات وتكنولوجيا

AB GROUP تستهدف تشغيل 20 فرعا لتقديم خدمات we‎

أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق محمود جمال : تصوير : وليد عبد الخالق تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

الإسماعيلى يدعم صفوفه بإعادة شكرى نجيب من المقاولون العرب

- أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي علي المصري أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى. وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الج

news image اقتصاد وأسواق

بالفيديو..وزير التجارة: الأزمة الاقتصادية انتهت وتحرير سعر الجنيه قرار سليم

حسين رجب  قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها  "قرار سليم" جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R

اقتصاد وأسواق

وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية

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المال- خاص


عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، اجتماعًا مع ممثلي شركة ماريوت العالمية، من بينهم أليكس كيرياكيديس الرئيس والمدير الإداري لماريوت فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وشادي حوش مدير التطوير فى الشرق الأوسط وإفريقيا؛ لاستعراض أنشطة ونطاق أعمال ماريوت والاستراتيجية التي تنتهجها لتحقيق نمو أكبر في مصر.

واستهل ممثلو الشركة اللقاء بتهنئة الوزيرة بتولّي وزارة السياحة، مؤكدين حرصهم على زيادة حجم أعمالهم فى مصر، والذي يبلغ 18 فندقًا بطاقة 7209 غرفة فندقية، من خلال التعاون المستمر مع وزارة السياحة.

من جانبها أكدت وزيرة السياحة الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بالسياحة، وأوضحت أن النهوض بالقطاع السياحي سيعتمد بشكل كبير على التعاون مع جميع شركاء المهنة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب، ونشر الوعي السياحي.

وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج لمصر في المرحلة المقبلة سيعتمد على الترويج للمقاصد السياحية المصرية، كل على حدة؛ لإبراز مقومات كل منها ومنتجها السياحي المتميز.
وأكد ممثلو الشركة أن مصر بلد مهم لماريوت فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرين إلى تواجد ماريوت حاليًّا بقوة فى القاهرة والبحر الأحمر، وفى المستقبل في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، موضحين أنه تم توقيع مشروعين مع وزارة الإسكان لإقامة فنادق بالعلمين، ومن المتوقع أن تجتذب هذه المدينة سياحة عالمية واسعة لما تمتلكه من مقومات.

وفى نهاية اللقاء طلبت الوزيرة من ممثلى ماريوت عرض أي مشكلات تواجههم ومقترحات حلها بما يكفل تحقيق زيادة حجم أعمال الشركة بمصر.
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