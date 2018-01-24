وزيرة السياحة تلتقي ممثلى شركة ماريوت العالمية

وكالات
أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس أنه يرغب في رؤية "دولار قوي" بعد تصريحات لوزير الخزانة بدا انها تخالف ذلك ما ادى الى تراجع الدولار الى ادنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.
وأضاف ترامب لقناة “سي ان بي سي” أن تصريحات وزير الخزانة ستيفن منوتشين التي يبدو أنها تفضل ضعف الدولار لمس
أحمد عبد الله : الفرانشايز أسلوب تعاقدى يضمن الرقابة على أداء السوق
محمود جمال :
تصوير : وليد عبد الخالق
تستهدف شركة AB GROUP تقديم خدمات الشبكة الرابعة للمحمول " we " بنظام الفرانشايز من خلال 20 فرع على مستوى الجمهورية قبل نهاية العام الحالى باستثمارات 15 مليون جنيه
وقال أحمد عبد الله ، رئيس الشر
- أبو جريشة يقود الدراويش أمام اﻷهلي لحين التعاقد مع مدير فني اجنبي
علي المصري
أنهى مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إعارة شكرى نجيب مهاجم الفريق ليعود اللاعب للانتظام فى تدريبات فريقه مره أخرى نظرا لحاجة الفريق لجهوده فى الوقت الحالى.
وكان اللاعب قد انتقل لصفوف ذئاب الج
حسين رجب
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الاقتصادية انتهت بفعل إجراءات الإصلاح التي اتخذت، واصفا خطوة تحرير سعر الجنيه في نوفمبر 2016 بأنها "قرار سليم"
جاء ذلك في حوار مساء اليوم الخميس أجرته الإعلامية أمل الحناوي مع الوزير واستمر نحو 30 دقيقة، عبر فضائية روسيا اليوم R