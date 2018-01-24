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صفقة اﻹسماعيلي الجديدة تصل القاهرة

علي المصري وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا

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news image سيـــاســة

حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

أحمد صبرى قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن

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المغرب تتأهل لمواجهة مصر في قبل نهائي أمم أفريقيا لليد

علي المصري تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23. وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي،  فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما

news image سيـــاســة

مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين أحمد صبرى قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

بنـــوك

باركليز يرفع توقعاته لسعر البترول في 2018

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رويترز

رفع بنك باركليز توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2018 إلى 60 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وعزا ذلك إلى تراجع إنتاج فنزويلا ونمو أقوى من المتوقع في الطلب.

وقال باركليز: ”نتوقع استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا، ليقل عن 1.4 مليون برميل يوميا“، مضيفا أنه إذا لم يواصل إنتاج فنزويلا انخفاضه فقد تصل الأسعار في الربع الأول إلى أعلى مستوياتها للعام.

وانخفض إنتاج فنزويلا من النفط الخام نحو 13% في 2017، وفقا لبيانات نشرتها أوبك يوم الخميس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى سنوي في 28 عاما بما يعكس أزمة اقتصادية تشتد وطأتها واحتمالات متزايدة للتخلف عن سداد ديون.

وذكر باركليز أن الأسعار تجد دعما أيضا في حالات تعطل تشهدها أنشطة المنبع وطقس شتوي أكثر برودة من المعتاد ونمو قوي للطلب.

وأضاف أنه يتوقع أن تتعرض الأسعار لضغوط في وقت لاحق هذا العام، وتكهن بأن يصل متوسط سعر برنت إلى 57 دولارا للبرميل في 2019.

ويتوقع باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا للبرميل في 2018 و52 دولارا للبرميل في 2019.
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