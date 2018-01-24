باركليز يرفع توقعاته لسعر البترول في 2018

رويترز



رفع بنك باركليز توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2018 إلى 60 دولارا للبرميل من 55 دولارا، وعزا ذلك إلى تراجع إنتاج فنزويلا ونمو أقوى من المتوقع في الطلب.



وقال باركليز: ”نتوقع استمرار انخفاض إنتاج فنزويلا، ليقل عن 1.4 مليون برميل يوميا“، مضيفا أنه إذا لم يواصل إنتاج فنزويلا انخفاضه فقد تصل الأسعار في الربع الأول إلى أعلى مستوياتها للعام.



وانخفض إنتاج فنزويلا من النفط الخام نحو 13% في 2017، وفقا لبيانات نشرتها أوبك يوم الخميس الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى سنوي في 28 عاما بما يعكس أزمة اقتصادية تشتد وطأتها واحتمالات متزايدة للتخلف عن سداد ديون.



وذكر باركليز أن الأسعار تجد دعما أيضا في حالات تعطل تشهدها أنشطة المنبع وطقس شتوي أكثر برودة من المعتاد ونمو قوي للطلب.



وأضاف أنه يتوقع أن تتعرض الأسعار لضغوط في وقت لاحق هذا العام، وتكهن بأن يصل متوسط سعر برنت إلى 57 دولارا للبرميل في 2019.



ويتوقع باركليز أن يبلغ متوسط سعر خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط إلى 55 دولارا للبرميل في 2018 و52 دولارا للبرميل في 2019.

