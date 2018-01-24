ثلاثة أسباب وراء نمو أرباح الزيوت المستخلصة

رجب عزالدين



قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إن ارتفاع صافى أرباحها يرجع إلى زيادة الإنتاج وتخفيض المصاريف الصناعية، وكذلك ارتفاع أسعار الزيوت المسلمة إلى هيئة السلع التموينية.



وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 7 ملايين جنيه خلال النصف الأول المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 5.2 مليون خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.



وقفزت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة 961.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 482.7 مليون بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.

و قالت "الزيوت المستخلصة" الثلاثاء إن محافظة الإسكندرية طلبت رأيها في استغلال أرض مملوكة للشركة، وذلك ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بأحد الطرق.



وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن المحافظة اقترحت على الشركة استبدال أرضها بالمنطقة بأخرى بديلة بالمنطقة الصناعية فى برج العرب أو أراضٍ سكانية بنفس القيمة.

ولافتت إلى أن الاقتراح يتضمن الاستمرار في مزاولة النشاط القائم على الأرض، أو تعديل النشاط مع الالتزام بدفع مستحقات الدولة.

