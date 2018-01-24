ثلاثة أسباب وراء نمو أرباح الزيوت المستخلصة

news image اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى

أحمد اللاهونى استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو. وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض. وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 ل

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image استثمار

التخطيط تناقش تحديث قطاعات التموين والاتصالات برؤية مصر 2030

المال - خاص نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وناقشت الورشة، إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

100 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع النقل

بدء تشغيل خدمةEN2L لتوجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية بالسوق المصرية أول فبراير  محمد سالم    أعلنت شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، عن بدء تشغيل خدماتها بالسوق المصرية أول شهر فبراير، في مجال نقل الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتي تأسست نهاية 2016، ب

news image استثمار

التخطيط تنظم ورشة لتدعيم قدرات الموظفين بالوزارات

السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولة أحمد عاشور في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج و

بورصة وشركات

ثلاثة أسباب وراء نمو أرباح الزيوت المستخلصة

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 رجب عزالدين

قالت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إن ارتفاع صافى أرباحها يرجع إلى زيادة الإنتاج وتخفيض المصاريف الصناعية، وكذلك ارتفاع أسعار الزيوت المسلمة إلى هيئة السلع التموينية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 7 ملايين جنيه خلال النصف الأول المنتهى 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنحو 5.2 مليون خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفزت مبيعات الشركة خلال الفترة المذكورة 961.2 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 482.7 مليون بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
و قالت "الزيوت المستخلصة" الثلاثاء إن محافظة الإسكندرية طلبت رأيها في استغلال أرض مملوكة للشركة، وذلك ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بأحد الطرق.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أن المحافظة اقترحت على الشركة استبدال أرضها بالمنطقة بأخرى بديلة بالمنطقة الصناعية فى برج العرب أو أراضٍ سكانية بنفس القيمة.
 ولافتت إلى أن الاقتراح يتضمن الاستمرار في مزاولة النشاط القائم على الأرض، أو تعديل النشاط مع الالتزام بدفع مستحقات الدولة.
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