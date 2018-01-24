النعيم توصي بشراء سهم المصرية للاتصالات

أحمد اللاهونى
استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو.
وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض.
وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 ل
المال - خاص
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وناقشت الورشة، إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بال
بدء تشغيل خدمةEN2L لتوجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية بالسوق المصرية أول فبراير
محمد سالم
أعلنت شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، عن بدء تشغيل خدماتها بالسوق المصرية أول شهر فبراير، في مجال نقل الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتي تأسست نهاية 2016، ب
السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري
تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولة
أحمد عاشور
في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج و