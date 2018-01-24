النعيم توصي بشراء سهم المصرية للاتصالات

news image اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى

أحمد اللاهونى استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو. وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض. وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 ل

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image استثمار

التخطيط تناقش تحديث قطاعات التموين والاتصالات برؤية مصر 2030

المال - خاص نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وناقشت الورشة، إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

100 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع النقل

بدء تشغيل خدمةEN2L لتوجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية بالسوق المصرية أول فبراير  محمد سالم    أعلنت شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، عن بدء تشغيل خدماتها بالسوق المصرية أول شهر فبراير، في مجال نقل الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتي تأسست نهاية 2016، ب

news image استثمار

التخطيط تنظم ورشة لتدعيم قدرات الموظفين بالوزارات

السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولة أحمد عاشور في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج و

بورصة وشركات

النعيم توصي بشراء سهم المصرية للاتصالات

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أسماء السيد

أوصت  شركة "النعيم" بشراء سهم شركة "المصرية للإتصالات" بسعر مستهدف عند 16.2 جنيه .


وتوقعت "النعيم" في مذكرة بحثية حصلت المال على نسخه منها ، تأثر صافي الربح النهائي لشركة "المصرية للاتصالات" 2017\، نتيجة توقيع تسوية بينها وبين "اتصالات مصر" فيما يتعلق بالنزاع بخصوص خدمات المكالمات الدولية، وتشمل التسوية مبالغ عن الفترة من بداية تقديم الخدمات إلي اتصالات مصر وحتى 13 يونيو 2017 .

يُذكر أن شركة "المصرية للاتصالات" وقعت اتفاقية مؤخرًا مع شركة اتصالات مصر تقوم بموجبها الأولى بدفع مبلغ 48 مليون دولار لأخيرة، تجنبًا لمخاطر محتملة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار .

جاءت الاتفاقية الموقعة من اتصالات مصر في اعقاب تسوية أخرى أبرمتها المصرية مع شركة أورانج مصر والتى سينتج عليها مخصصات قدرها 225 مليون جنيه خلال الربع الرابع من عام 2017 .
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