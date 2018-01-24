تأكيدًا لما نشرته المال.. قطاع الأعمال يحقق فى خسائر القومية للأسمنت

استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى

الخميس 25 يناير 2018 01:01 م

أحمد اللاهونى استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو. وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض. وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 ل