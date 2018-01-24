الزراعة تخصص 2750 فدانًا للقاهرة للدواجن بالعلمين

رجب عز الدين









قالت شركة القاهرة للدواجن إن وزارة الزراعة وافقت على تخصيص مساحة 2750 فدانًا بمنطقة العلمين بمحافظة مطروح لإنشاء مشروعات توسع فى نشاط الجدود والأمهات، بتكلفة استثمارية مليار جنيه تقريبًا.





وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن تخصيص الأرض سيتم بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاثين عامًا، على أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية خلال شهرين.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 364.1 مليون جنيه، خلال العام الماضى، مقابل 263.3 مليون جنيه فى 2016، مستفيدة من ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 4.3 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه.





ويبلغ رأسمال الشركة 479 مليون جنيه، موزعًا على 479 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ويضم هيكل الملكية كلا من مجموعة أمريكانا للأغذية والمشروعات السياحية، وبنك ناصر الاجتماعى، والمصرية للمشروعات السياحية العالمية.



