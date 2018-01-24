البورصة تدرس مستندات تخفيض رأسمال الجيزة العامة للمقاولات

news image اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و70 جنيهًا للبورى

أحمد اللاهونى استقرت أسعار اللحوم -اليوم الخميس- فى السوق المحلية، لتتراوح بين 105 و130 لكيلو الكندوز، و135 للضانى، و140 للبتلو. وعن أسعار الدواجن استقرت عند 26 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو، 35 للبلدى، 45 للرومى، 40 للبط، و36 لطبق البيض. وسجلت أسعار الأسماك 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 ل

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17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
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news image استثمار

التخطيط تناقش تحديث قطاعات التموين والاتصالات برؤية مصر 2030

المال - خاص نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030. وناقشت الورشة، إستراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بال

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

100 مليون جنيه استثمارات جديدة بقطاع النقل

بدء تشغيل خدمةEN2L لتوجيه السيارات عبر التطبيقات الذكية بالسوق المصرية أول فبراير  محمد سالم    أعلنت شركة EN2L لتقديم خدمة توجيه المركبات عبر التطبيقات الذكية، عن بدء تشغيل خدماتها بالسوق المصرية أول شهر فبراير، في مجال نقل الخدمات اللوجيستية والتكنولوجية، والتي تأسست نهاية 2016، ب

news image استثمار

التخطيط تنظم ورشة لتدعيم قدرات الموظفين بالوزارات

السعيد: لا وجود تقدم اقتصادي أو تنمية دون إصلاح إداري تدريب الموظفين أساس الإصلاح لأجهزة الدولة أحمد عاشور في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج و

بورصة وشركات

البورصة تدرس مستندات تخفيض رأسمال الجيزة العامة للمقاولات

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رجب عزالدين

قالت إدارة البورصة المصرية إنها تلقت مستندات تخفيض رأس مال شركة الجيزة العامة للمقاولات عن طريق  اعدام أسهم خزينة وجارى فحصها و استكمالها لعرضها على لجنة القيد .

ومن المقرر تخفيض رأس المال المصدر للشركة من  206.6 مليون جنيه إلي 203.3 مليون جنيه بتخفيض قدره 3.3 مليون جنيه موزع على 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم وذلك عن طريق اعدام اسهم الخزينة لعدد 3.3 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وأقر  مجلس إدارة الشركة في 25 أكتوبر الماضي تخفيض رأس المال المصدر من 206.6 مليون جنيه إلى 203.3 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة، ثم اعتمدت عمومية الشركة فى ديسمبر الماضى القرار.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 206.69 مليون جنيه، موزعا على 206.69 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
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