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قناة السويس : نثمن دور المرشدين اليونانيين الذين دعموا القناة بعد التأميم

نادية صابر: في إطار أسبوع العودة للجذور، الذي أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع الجانبين اليوناني والقبرصي، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإبراز تلاحم شعوب الدول الثلاث ، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج جولة تفقدية لوفد ضم عددا من اليونانيين والقبار

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مصادر من أسرته: إطلاق سراح الوليد بن طلال

دبي ـ رويترز: قالت مصادر من أسرة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، اليوم السبت، إن الأمير أطلق سراحه بعد أكثر من شهرين على توقيفه. وأضاف أحد المصادر أنه الوليد بن طلال وصل إلى منزله، وذلك بعد ساعات من لقاء أجرته معه "رويترز" من فندق ريتز كارلتون الفاخر بالرياض، وذكر فيه أنه يتوقع تبرئته من

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم مؤتمر نظم التعليم ومجتمع المعرفة

المال خاص: نظمت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية  فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الخامس والعشرين بعنوان "نظم التعليم ومجتمع المعرفة"، برعاية الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية. وحضر المؤتمر الدكتور شاكر محمد فتحى رئيس المؤتمر

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17 سفينة إجمالى الحركة فى مؤانئ بورسعيد

أماني العزازى:  أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى حركة السفن فى موانئ بورسعيد  اليوم السبت، بلغ 17سفينة، مشيرا إلى أن ميناء شرق سجل خروج  سفينة ومن المنتظر دخول 7 سفن . و سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن و موجود على الأرصفة 3 سفن، و

اتصالات وتكنولوجيا

تعرف على مواصفات الإصدار الثالث من الهاتف الذكى OPPO F5

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المال - خاص:

أطلقت  OPPO، اليوم، النسخة الشبابية من هاتفها الذكى  F5 Youth ، وهو ثالث إصدار من سلسلة  F5، التي تحمل لقب  "خبير السيلفي"، ويعد الهاتف الاختيار الأمثل للكثير من الشباب محبي اقتناء الهواتف الذكية ذات الكاميرا المميزة، لتزويده بنظام تشغيل الذكاء الاصطناعى، الذى يتيح أفضل سيلفى على الإطلاق.

يباع الهاتف حاليا فى مصر، بسعر  4690 جنيه مصري، وهو سعر منخفض نسبيًا، بالإضافة إلي طرح كمية جديدة من نسخة F5 6GB Red ، باللون الأحمر، لتلبية الإقبال الكبير من الشباب محبي الموضة، وهواة اقتناء النسخ المميزة.

يأتي هاتف F5 Youth OPPO بكاميرا أمامية 16 ميجابايت، بفتحة عدسة F2.0 شديدة الحساسية للضوء، لتستوعب مقدار الإضاءة في الصورة حسب شدتها، بالإضافة إلى كاميرا خلفية 13 ميجابيكسل بذاكرة عشوائية RAM 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية ROM 32 جيجابايت، كما يتمتع الهاتف بخاصية التجميل المسبق التي تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي "A.I. Beauty Recognition Technology "، وتركز الشركة على التقاط صور سيلفي واقعية، تحت شعار "Capture the Real You"

صرح آندي شي، مدير العلامة التجارية بشركة  OPPO، قائلًا:  إننا في OPPO سعداء بتوالي نجاحنا في السوق المصرية، كونها إحدى أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودائماً نركز على تقديم أفضل تجربة تصوير فوتوغرافي على الإطلاق للمستخدم المصري، وذلك بإطلاق هواتف ذكية تلقي إعجاب المستخدمين وخاصة الشباب، وبإطلاق الهاتف الجديد OPPO F5 Youth يعد تأكيدَا على إهتمامنا الدائم بالشباب بتقديم ما يناسبهم من هواتف تحتوي علي الكثير من المميزات بأسعار تنافسية ليكون باستطاعتهم اقتنائه، وهذا إن دل علي شئ يؤكد إننا ماضون في إستراتيجيتنا في تحقيق قاعدة كبيرة بين جميع المستخدمين وخاصة الشباب.

كما يتمتع هاتف  OPPO F5 Youthبشاشة FHD+ والذي تمتد حوافها لتجربة مشاهدة أكثر إكتمالًا بقياس 6 بوصات، وتمتاز الشاشة عالية الدقة 2160X1080 بألوان أوضح، وأكثر حدة وحيوية، بالإضافة إلى ميزة فصل الشاشة لفتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت، كما تدعم كاميرا الهاتف مؤثرات بوكية Bokeh Effects، وتقنية HDR التي تتيح للمستخدم التقاط صور أكثر وضوحًا غير مهتزة في مختلف الإضاءات.  

يأتي الهاتف بثلاث فتحات للبطاقات، اثنان منهما لبطاقات الـ 4G Nano SIM  والأخرى لبطاقة  microSD، وذلك لزيادة المساحة الداخلية إلي256  جيجابايت، كما يتمتع بنظام تشغيل Color OS 3.2 الجديد، بالإضافة إلي معالج ثماني النواة، يستهلك طاقة أقل، ويعطي أداء أفضل.

اتصالات وتكنولوجيا
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