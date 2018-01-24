المركزى يصدر معايير قبول المدفوعات السريعة

علي المصري
وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا
أحمد صبرى
قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس.
وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن
علي المصري
تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23.
وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي، فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما
بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين
أحمد صبرى
قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.