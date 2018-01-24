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صفقة اﻹسماعيلي الجديدة تصل القاهرة

علي المصري وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا

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حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

أحمد صبرى قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن

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المغرب تتأهل لمواجهة مصر في قبل نهائي أمم أفريقيا لليد

علي المصري تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23. وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي،  فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما

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مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين أحمد صبرى قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

بنـــوك

إي جي بنك يطلق حاضنة أعمال جديدة مع كايرو إنجيلز

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سيد بدر

أطلق EG Bank بالتعاون مع إحدى أكبر الشركات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال بالشرق الأوسط وأفريقيا، Cairo Angels حاضنة الأعمال Mint التي تستهدف تدعيم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

ويستمر برنامج الحاضنة الجديدة لمدة 3 أشهر وتوفر بيئة تنافسية للشركات، وتم تصميمه لدعم الشركات الناشئة التى تمتلك منتجاً قائماً بالفعل، والوصول بها إلى مستوى أفضل، إلى جانب تأهيلهم للحصول على فرص جاذبة للمستثمرين.

 يذكر أن الحاضنة لن تستحوذ على أى من أسهم الشركات الناشئة المشاركة فيها ولن تقدم التمويل إلى نظيرتها المشاركة فى البرنامج، فالشىء الوحيد الذى يتوقعه البنك من الشركات الناشئة هو شغفها والتزامها للوصول بأعمالها إلى مستوى أفضل.

وسيتم توفير سلسلة من ورش العمل التى سيقدمها البنك وشركاؤه والتى تهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة فى تجاوز التحديات الرئيسية والنهوض بالشركة وتعزيز مهارات الفريق فى العديد من القطاعات مثل القطاع المالى والمبيعات والتسويق والتجارب السريعة عبر قنوات التسويق.

وقال على شلقاني، رئيس مجلس إدارة Cairo Angels، إن الشركة تعتزم استغلال خبرتها في دعم الشركات الناشئة لمساندة الشركات ضمن حاضنة الأعمال Mint وتحديد أوجه المساعدة التي تحتاجها، وتحديد الثغرات في المشروعات المتقدمة والعمل مع المستشارين والخبراء للتغلب عليها.

في سياق متصل قالت سوزان واردانى، مديرة الخدمات المصرفية للشباب بإي جي بنك، إن البنك يهدف من إطلاق الحاضنة الجديدة لدفع الشركات الناشئة نحو معرفة الأدوات المناسبة للتحول لشركات كبرى، بالتعاون مع Cairo Angels.

وأكدت أن برنامج الحاضنة سيوفر التكنولوجيا والمعرفة والخبرة وفرص التواصل للشركات الناشئة، للانتقال بالشركات الناشئة إلى مستويات أعلى.

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