news image الإسكندرية

عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

معتز محمود: قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة. وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I

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news image اقتصاد وأسواق

منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

المال - خاص أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين. وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، وا

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الأربعاء آخر فرصة لقبول طلبات إعادة الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى المرفوضين

بدور إبراهيم أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن

news image عقـــارات

الإسكان: تسليم الدفعة الثالثة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة.. 18 فبراير

المال - خاص صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 18/2/2018، في تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل (كود رقم 111)، والأندلس (كود رقم 122)، للفائزين

الإسكندرية

محافظ مطروح يكرم الموظفين المحالين للمعاش

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معتز محمود

كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء العاملين المحالين للمعاش بديوان عام المحافظة بعد بلوغ السن القانونية، ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية، تقديراً لجهودهم طوال السنوات الماضية خلال العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية المحافظة،وذلك بحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد " أبو زيد " أن باب المحافظة مفتوح دائما لأبناء مطروح وإستيعاب أرائهم وخبراتهم بعد سنوات طويلة من الكفاح،والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة و تنمية المحافظة، وفقا لمجال كل منهم، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء مطروح جميعا كأسرة واحدة، خاصة بالجهاز التنفيذي للمحافظة، بما يحسن أداء العمل ويلبى مطالب واحتياجات المواطن ويعود عليه بالنفع متمنيا لهم حياة جديدة وسعيدة.

وتقدم المحالين للمعاش وأسرهم بالشكر والتقدير لمحافظ مطروح على لمسته الإنسانية ورعايته واهتمامه بكافة أبناء مطروح، ودعمه الدائم لمنظومة العمل في جميع أنحاء المحافظة،من خلال الحب والتقدير لجميع العاملين، وتوجيهه الدائم لتحقيق الصالح العام، بكل شفافية بعيداً عن البيروقراطية، مما حقق الكثير من الإنجازات وأعمال التطوير والتنمية التى وضعت المحافظة على رأس قاطرة التنمية لمصر.

كما قام اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح خلال الاحتفال بتكريم المهندس سعيد خليل رئيس قطاع الكهرباء مطروح تقديرا لجهوده للارتقاء بقطاع الكهرباء بالمحافظة.

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