news image الإسكندرية

عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

معتز محمود: قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة. وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I

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news image اقتصاد وأسواق

منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

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الأربعاء آخر فرصة لقبول طلبات إعادة الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى المرفوضين

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الإسكان: تسليم الدفعة الثالثة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة.. 18 فبراير

المال - خاص صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 18/2/2018، في تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل (كود رقم 111)، والأندلس (كود رقم 122)، للفائزين

الإسكندرية

تعزيزات أمنية بالإسكندرية فى احتفالات ذكرى ثورة يناير

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مها يونس

عقد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اجتماعا اليوم ضم قيادات من الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى والجهات الشرطية المختلفة وإدارات " البحث الجنائى والحماية المدنية والمرور والمرافق والنجدة "، وذلك لوضع خطة شاملة لتأمين الميادين والمنشآت الحيوية والشرطية ودور العبادة وذلك إبان الاحتفال بعيد الشرطة.

وتم وضع خطة أمنية تهدف إلى التشديد على ضرورة التعامل بحزم وحسم مع أى محاولات لإشاعة الفوضى بالشوارع والميادين.

وتقرر خلال الاجتماع التعامل وفقاً للقانون لمنع أى محاولة للاعتداء على المنشآت الشرطية أو الحكومية وذلك وفقاً لخطة وزارة الداخلية فى تأمين المنشآت، ومتابعة من غرفة العمليات بالمديرية لتلقى البلاغات والتعامل الفوري معها من خلال التنسيق مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية بتوجيه الأقوال الأمنية المتمركزة فى أنحاء مدينة الإسكندرية للتحرك فى الوقت المناسب.

ووفقا للخطة سيتم نشر قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالميادين والشوارع الرئيسية مستخدمين الكلاب البوليسية للكشف عن وجود أى مفرقعات أو تفجيرات إرهابية قد تحدث ومراقبة تلك الميادين والشوارع من خلال تزويد عدد الكاميرات لمتابعة الحالة الأمنية بتلك الميادين.

كما وجه مدير الأمن شرطة المرافق لرفع جميع الإشغالات فى محيط الأماكن والميادين المهمة، موجها إدارة البحث الجنائى لتوزيع خدماتها السرية وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائى من خلال التنسيق مع حارسى العقارات وإدارات الفنادق لمتابعة مستأجرى الشقق المفروشة والوحدات الفندقية ومتابعة المترددين على المنشآت المهمة والحيوية واعتلاء أسطح العقارات المطلة على تلك البنايات.
 
كما كلف إدارة المرور بعمل خطة للانتشار بالأماكن الحيوية لعمل التحويلات المرورية اللازمة وسحب الكثافات، بينما ستقوم الأكمنة الحدودية بدورها فى تأمين مداخل ومخارج المدينة بالطرق السريعة والصحراوية لمنع دخول أى عناصر إجرامية.

وشدد "النمر" على تكثيف التواجد بالمنشآت الشرطية والتعامل الفورى بحسم وحزم مع أى محاولات لاقتحامها أو الاعتداء عليها من قبل مثيرى الشغب.

وتم تكليف جميع قيادات المديرية بالتواجد الميدانى من خلال مداومة المرور لمتابعة الحالة الأمنية بأنحاء المدينة والإخطار الفورى بأية ملحوظات.
وزارة الداخلية
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