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الإسكندرية

غرفة الإسكندرية تخطر مصانع الأسمنت بأسماء التجار المتلاعبين

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معتز محمود

خاطبت شعبة تجارة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، مجموعة من الشركات والمصانع، لوقف التعامل مع بعض التجار المقيدين لديها، المتلاعبين فى السوق بشكل يربك التعاملات التجارية.

أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن مخاطبة الشعبة لتلك الشركات تأتى بعد أن أقرت فى أجتماعها الشهر الماضى، أنها تبدأ فى إخطار شركات ومصانع الأسمنت عن الممارسات السلبية للتجار المخالفين فى السوق، تمهيداً لوقف التعامل معهم لاحقاً.

أضاف فى تصريح لـ«المال»، أن أعداد التجار المتلاعبين بالأسواق محدود، إلا أنه يؤثر على حركة المبيعات، نتيجة الركود الذى تمر به السوق المحلية، لافتاً إلى أنه ضرورى تعاون شركات ومصانع الأسمنت مع الشعبة فى تلك الإجراءات لضبط السوق، وحل المشكلات التى يشهدها.

اعتبر أن حركة المبيعات الحالية ضعيفة، وتقترب من %10 فقط، من حركة المبيعات الطبيعية، لافتاً إلى أن سعر طن الأسمنت تسليم المصنع من 910 – 930 جنيهًا.

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأسمنت تشهد اضطرابات، وعدم استقرار منذ عدة أعوام، انعكست على التجار، فضلا عن تعثر بعض المقاولين، وعدم القدرة على سداد قيمة مسحوباتهم للتجار.
الأسمنت
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