بيتا إيجيبت تستهدف ملياري جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2018

عودة 95 مصريًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

الأحد 28 يناير 2018 01:41 ص

متابعات أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 95 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأضاف مدير الأمن، في تصريح نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنفذ استقبل 95 مصريًا بينهم 72 وصول شرعي و23 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 414 بينهم 30 مصريًا