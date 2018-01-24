news image نقل وملاحة

عودة 95 مصريًا عبر منفذ السلوم خلال 24 ساعة

متابعات أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 95 مصريًا ووصول 105 شاحنات من ليبيا عبر منفذ السلوم خلال الـ 24 ساعة الماضية.  وأضاف مدير الأمن، في تصريح نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المنفذ استقبل 95 مصريًا بينهم 72 وصول شرعي و23 غير شرعي، كما تم إنهاء إجراءات سفر 414 بينهم 30 مصريًا

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news image رياضة

رسميا.. الزمالك يتعاقد مع عنتر واﻷسيوطي يرسل الاستغناء

 علي المصري أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، التعاقد رسميا مع محمد عنتر لاعب وسط الأسيوطى سبورت، لمدة 4 مواسم ونصف بداية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية . وقام اللاعب بالحضور لمكتب المستشار مرتضى منصور، والتوقيع رسميا على عقود انضمامه لصفوف الزمالك في حضور إس

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news image الإسكندرية

محافظ مطروح يعتمد نتيجة نصف العام للشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح 61.4 % معتز محمود اعتمد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4% للشهادة الإعدادية. وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن عدد المتقدمين للامتحان للفصل الدراسي الاول للصف الثالث الإعدادي 6446 طالباً و طالبة و بلغ عدد الحاضرين 6

news image رياضة

أول تعليق لوزير الرياضة على خسارة مصر كأس إفريقيا لليد

المال- خاص   قال وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مساء السبت، إن منتخب مصر لليد بحاجة إلى إعداد قوي  جاء ذلك في أول تعليق للوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة منتخب مصر لليد أمام نظيره التونسي نهائي إفريقيا لليد.  وأوضح عبد العزيز أن خسارتنا أمام تونس

عقـــارات

بيتا إيجيبت تستهدف ملياري جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2018

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المال - خاص

تستهدف شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه، خلال العام الجارى.

وصرح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت، بأنها تستعد لفتح مراحل بيعية من مشروعها "بيتا جرينز نيو كايرو" المقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى.
 
وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى الـ 500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر، بزيادة قدرها 30% عن 2016، رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.
 
وأضاف أن عدد الوحدات المتبقية بمشروعات الشركة بحدائق أكتوبر 80 وحدة فقط، ومن المستهدف طرحها قريبًا، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ أخر مشروعاتها بحدائق أكتوبر "بيتا جرينز" فى توقيت زمنى قياسى، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عقب تعويم الجنيه، وتضاعف التكاليف الإنشائية وأجور العمالة وندرة بعض الخامات، خاصة مواد التشطيب.
 
وأوضح أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى بدء الأعمال الأولية والتجهيزات لمشروع "بيتا جرينز" بالقاهرة الجديدة، وافتتاح "جولف مول" بحدائق أكتوبر، واستكمال الأعمال الإنشائية لجرينز مول تمهيدًا لافتتاحه أوائل 2019.
 
وتوقع أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، رواجًا ملحوظًا وطرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 20%.

من جانبه، قال محمد علاء، مدير قطاع المبيعات بشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة وضعت خطة بيعية متكاملة خلال العام الجارى تستهدف من خلالها مضاعفة حجم المبيعات، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء مع إبتكار آليات تسويقية وطرق سداد جديدة تتناسب مع مختلف العملاء.
 
ولفت إلى أن آليات السداد المبتكرة والمشاركة فى المعارض العقارية، وكذلك قاعدة العملاء السابقين دفعوا بمبيعات الشركة خلال العام الماضى.  
 
وأوضح أن الشركة افتتحت منذ أيام مقر جديد للمبيعات بشارع التسعين الشمالى بالتجمع الخامس وعلى بعد 10 دقائق من أحدث مشروعات الشركة بيتا جرينز نيو كايرو، للتيسير على العملاء وإتاحة فرص للراغبين فى التعاقد معاينة المشروع على أرض الوقع، لافتاً إلى أن الفرع الجديد يعد الرابع للشركة وتعتزم بيتا افتتاح أفرع جديدة خلال 2019.
 
وأشار إلى أن عدد العاملين بقطاع المبيعات بالشركة 55 فرداً، وتستهدف توظيف آخرون خلال المرحلة المقبلة مع حركة التوسعات الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على عقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع للتواكب مع متغيرات السوق ورفع الكفاءات بصورة دورية.

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