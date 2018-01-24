القوات المسلحة تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي جنوب سيناء بالمجان

بدور إبراهيم



نظم الجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية للعلاج بالمجان لأهالي جنوب سيناء.



وافتتح الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى سعاد كفافى الميدانى بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، استمرت لثلاثة أيام.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالي سيناء، وتوفير الخدمات الأساسية لهم.



ونظمت القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق الحدودية والنائية، خاصة في شبة جزيرة سيناء التى ينصب عليها الاهتمام لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة وأهالي سيناء الشرفاء، والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لحماية الوطن ودعم التنمية والاهتمام بصحة المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله من أجل استعادة الامن والاستقرار لهذه البقعة الحبيبة من أرض مصر.



وحظيت المستشفى الميداني بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة، وكرم الجيش الثالث الميدانى فريق العمل بالمستشفي تقديرًا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن.



وأكد الفريق الطبي للمستشفى اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصري في كافة المجالات.