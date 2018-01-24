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5 % حصة مستهدفة لأوتو جميل من الملاكى

❏ طارق مصطفى: «-10 %15» زيادة فى مبيعات القطاع خلال العام ❏ لا نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة بديلًا لدايهاتسو  أحمد شوقى تخطط شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل فورد، لزيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر إلى %5، خلال العام الجارى، اعتمادًا

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المقاولون العرب تؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية

بدور إبراهيم قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية ثانية. وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العاملين بالشركة يثمنون ما شهدته مصر خلال الفترة الرئاسية للسي

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6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image اقتصاد وأسواق

التخطيط تنظم ورشة عمل لدعم قطاع السياحة

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاع السياحة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.  وناقش الورشة استراتيجيات كل وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى من

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عبدالغفار: مستعدون للتعامل مع الإرهابيين.. والأمن حق المواطن

أحمد صبرى قال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن قوات الشرطة مستعدة للتعامل مع العناصر الإرهابية الهاربة من مناطق النزاع فى الدول المجاورة إلى مصر، مؤكدًا أن الأمن والأمان من الإرهاب حق للمواطن. وأضاف عبدالغفار، فى كلمته بعيد الشرطة الـ66 أمام الرئيس، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل فى الوقت

عقـــارات

القوات المسلحة تنظم قافلة طبية لعلاج أهالي جنوب سيناء بالمجان

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بدور إبراهيم
 
نظم الجيش الثالث الميداني، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، قافلة طبية للعلاج بالمجان لأهالي جنوب سيناء.

وافتتح الفريق الطبى التابع لكلية الطب بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مستشفى سعاد كفافى الميدانى بمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، استمرت لثلاثة أيام.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة المتواصلة لدعم ومعاونة أهالي سيناء، وتوفير الخدمات الأساسية لهم. 

ونظمت القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق الحدودية والنائية، خاصة في شبة جزيرة سيناء التى ينصب عليها الاهتمام لتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة والتواصل المستمر بين القوات المسلحة وأهالي سيناء الشرفاء، والتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، انطلاقًا من عقيدة الجيش المصري لحماية الوطن ودعم التنمية والاهتمام بصحة المواطن، بجانب الجهد الذي تبذله من أجل استعادة الامن والاستقرار لهذه البقعة الحبيبة من أرض مصر.

وحظيت المستشفى الميداني بإشادة من المواطنين لحسن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المميزة، وكرم الجيش الثالث الميدانى فريق العمل بالمستشفي تقديرًا لما بذلوه من جهود بروح عالية وتفانى في حب الوطن.

وأكد الفريق الطبي للمستشفى اعتزازهم بالتعاون مع القوات المسلحة التي لا تألوا جهدًا في خدمة أبناء الوطن، مقدمين التحية والتقدير لما تقدمه من بطولات وتضحيات ووقوفهم خلف الشعب المصري في كافة المجالات.
القوات المسلحة
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