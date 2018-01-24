أسعار العملات والدولار في البنك الأهلي اليوم الأربعاء 24 يناير

حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

الأربعاء 24 يناير 2018 11:33 م

أحمد صبرى قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن