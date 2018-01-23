تباين أداء البورصات بهبوط مصر وصعود الدوحة

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أمانى العزازى:
يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال.
وقال
أحمد صبرى
قال سمير صبرى، المحامي بالنقض، إنه سيقدم بلاغًا ضد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامى عنان للترشح للرئاسة، بتهمة إهانة القضاء؛ وذلك لأنه صرح سابقًا بأنه سيتم إعادة المحاكمة فى القضايا التى بها ظلم للمظلومين.
وأضاف، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيقدم مذك
سلوى عثمان
بعد إعلان رجب هلال حميدة، أمين عام لجنة السياسات بحزب "مصر العروبة"ــ الذي أسسه الفريق عنان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، استقالته من منصبه بالحزب، وموقفه من ترشح عنان للرئاسة، واتهامه عنان بانفراده بالحزب، وعدم عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب من الأساس لاختيار عن
أحمد صبرى
قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن الفريق سامى عنان يعتبر ضابطًا فى الخدمة، ويتلقى راتب ضابط مستدعى، كما أن له كل حقوق العاملين بالقوات المسلحة.
وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن عنان كان يجب عليه أن يقدم طلبًا للقوات