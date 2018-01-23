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ائتلاف دعم مصر يفتتح مقرين ببورسعيد ودمياط

- النائبة سعاد المصرى: تحقق التواصل مع المواطنين وتدعم المشروعات الصغيرة  أمانى العزازى:  يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال. وقال

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بلاغ ضد المتحدث بحملة عنان بتهمة إهانة القضاء

أحمد صبرى قال سمير صبرى، المحامي بالنقض، إنه سيقدم بلاغًا ضد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامى عنان للترشح للرئاسة، بتهمة إهانة القضاء؛ وذلك لأنه صرح سابقًا بأنه سيتم إعادة المحاكمة فى القضايا التى بها ظلم للمظلومين. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيقدم مذك

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الأمين العام لمصر العروبة يرد على اتهامات رجب حميدة

سلوى عثمان    بعد إعلان رجب هلال حميدة، أمين عام لجنة السياسات بحزب "مصر العروبة"ــ الذي أسسه الفريق عنان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، استقالته من منصبه بالحزب، وموقفه من ترشح عنان للرئاسة، واتهامه عنان بانفراده بالحزب، وعدم عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب من الأساس لاختيار عن

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نائب القضاء العسكرى السابق : عنان ضابط ما زال فى الخدمة

أحمد صبرى قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن الفريق سامى عنان يعتبر ضابطًا فى الخدمة، ويتلقى راتب ضابط مستدعى، كما أن له كل حقوق العاملين بالقوات المسلحة. وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن عنان كان يجب عليه أن يقدم طلبًا للقوات

أسواق عربية

تباين أداء البورصات بهبوط مصر وصعود الدوحة

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خالد بدر الدين


تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بهبوط 4 بورصات بقيادة مصر ودبى، وصعود 4 مؤشرات أخرى بنسب ضعيفة وسط تعاملات متواضعة، وتصدرتها الدوحة.

ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.3% ليصل إلى 15197 نقطة بعد أن خسر، أمس، حوالى 0.6%.

وخسر سوق مال دبي العام أكثر من  0.7 % ليسجل  3479 نقطة مع هبوط سعر سهم شركة إعمار العقارية 5.8 % وارتفع سعر سهم شركة شعاع كابيتال 1.8 % .
وتراجع مؤشرا بورصتى مسقط والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 02% و0.1% ليستقرا عند 4978 نقطة و1334 نقطة على الترتيب.

وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.5% ليصل إلى 9255 نقطة في تداول نشط مع صعود سعر سهم شركة أعمال 4.8% وصعود سعر سهم شركة بروة العقارية 1.5% وسعر سهم شركة المتحدة للتنمية 2.6%، بينما زاد مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 6630 نقطة.

وتقدم مؤشر سوق مال أبو ظبي العام بحوالى 0.3% ليزداد إلى 4644 نقطة.

وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2% ليصعد إلى 7494 نقطة؛ بفضل مكاسب لبعض الأسهم القيادية، منها سهم مصرف الراجحي الذى ارتفع بحوالى 0.6%، وزاد سعر سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 1.1%.
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