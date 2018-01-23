جامعة الإسكندرية تُخصص أرضًا بسموحة لإنشاء مركز ريادة الأعمال

معتز محمود:
قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I
المال - خاص
أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين.
وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، وا
بدور إبراهيم
أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن
المال - خاص
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 18/2/2018، في تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل (كود رقم 111)، والأندلس (كود رقم 122)، للفائزين