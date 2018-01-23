news image الإسكندرية

عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

معتز محمود: قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة. وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I

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news image اقتصاد وأسواق

منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

المال - خاص أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين. وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، وا

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news image عقـــارات

الأربعاء آخر فرصة لقبول طلبات إعادة الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى المرفوضين

بدور إبراهيم أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن

news image عقـــارات

الإسكان: تسليم الدفعة الثالثة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة.. 18 فبراير

المال - خاص صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 18/2/2018، في تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل (كود رقم 111)، والأندلس (كود رقم 122)، للفائزين

الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تُخصص أرضًا بسموحة لإنشاء مركز ريادة الأعمال

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مها يونس 

خصصت جامعة الإسكندرية قطعة أرض بلغت مساحتها 2000 متر على مسطح أرض الجامعة بمنطقة سموحة، لإنشاء مركز لريادة الأعمال يخدم طلاب الجامعة والشباب بصفة عامة، وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة، ومتناهية الصغر، وذلك فى ضوء خطة وزارة الاتصالات لمساعدة الجامعات المصرية الحكومية فى مجال ريادة الأعمال.

ووفقًا لرئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، تدرس الجامعة مقترح إنشاء مجمع طبى تعليمى وخدمى متكامل بأرض الجامعة ببرج العرب، ووافق مجلس الجامعة بدوره على إحالة المقترح إلى المجلس التنفيذى للمجلس الطبى بالجامعة لتقديم دراسة متكاملة للبدء فى إنشاء هذا المجمع، الذي سيكون امتدادًا للجامعة فى منطقة برج العرب ومدينة العلمين الجديدة.
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