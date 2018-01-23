حصرى .. عائد وشروط شهادة بلادى بالإسترلينى التى وافق عليها المركزى

news image رياضة

صفقة اﻹسماعيلي الجديدة تصل القاهرة

علي المصري وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

أحمد صبرى قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

المغرب تتأهل لمواجهة مصر في قبل نهائي أمم أفريقيا لليد

علي المصري تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23. وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي،  فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما

news image سيـــاســة

مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين أحمد صبرى قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

بنـــوك

حصرى .. عائد وشروط شهادة بلادى بالإسترلينى التى وافق عليها المركزى

inner image


كتب- محمد سالم وسيد بدر:

تعتزم البنوك الحكومية الثلاثة "الأهلي ومصر والقاهرة" إطلاق شهادة بلادي بالجنيه الإسترليني للأفراد المصريين المتواجدين بالمملكة المتحدة وأبنائهم القصر خلال أيام .

وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم عبيد، في بيان أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي وافق على طلب الوزارة بإصدار الشهادة للمصريين ببريطانيا .

وقال محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، أن الشهادة سيتم إطلاقها خلال الأيام المقبلة ويبلغ العائد عليها 1%  لأجل عام و 1.25% لأجل 3 سنوات و 1.375% لأجل 5 سنوات 

أوضح في تصريحات لـ"المال" أن الشهادة ستكون بنفس شروط شهادة بلادي بالدولار واليورو التي أطلقها البنك المركزي في فترة سابقة على تعويم العملة المحلية .

وأطلق البنك المركزي في الربع الأول من عام 2016 شهادة بلادي بالعملات الأجنبية باليورو والدولار الأمريكي والدولار الإسترالى ضمن سعيه لجذب تحويلات المصريين بالخارج في ظل أزمة نقص العملة التي كانت تعاني منها الدولة قبل تعويم العملة المحلية .

ووفقًا لشروط الشهادة فإنه يتم شرائها بقيمة 100 دولار ومضاعفاتها وتصل نسبة الفائدة 3.5% على الشهادة بالدولار الأمريكي لأجل عام، ويصرف العائد كل 6 شهور، بينما يصل العائد إلى 4.5% للشهادة أجل 3 أعوام، و5.5% للشهادة أجل 5 أعوام.
بينما يسجل سعر الفائدة على الشهادة باليورو 2% لأجل عام، و3% لأجل 3 أعوام، و3.5% لأجل 5 أعوام، ويتم احتساب العائد في اليوم التالي للشراء.

وتعهد البنك المركزي عقب إطلاق الشهادة لمالكي الشهادات الحق فى تحويل مبالغ الاستردادات والعائد بالدولار الأمريكى إلى حساب العميل خارج مصر، إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل.
وحققت تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا خلال العام الماضي بعد تعويم العملة المحلية وارتفاع سعر الدولار بأكثر من 100%، وارتفعت إلى 26 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى نوفمبر 2017، وفقًا لتصريحات سابقة لهشام جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا