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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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news image بورصة وشركات

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى  2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام  2017

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news image استثمار

وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

news image استثمار

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

عز العرب تخطط لترويج 3 موديلات من أستون مارتن

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شريف عيسى

تخطط مجموعة عز العرب، لطرح 3 طرازات جديدة من العلامة الإيطالية الفارهة إستون مارتن خلال النصف الأول من العام الجارى.

قال محمد فاخورى، رئيس قطاع إستون مارتن بالمجموعة، إن الطرازات هى DB11 المدعومة بمحرك سعة 4 لتر، ثمانى الاسطوانات، المقرر طرحها خلال فبراير المقبل، وطراز Vantage، وDB11 Volente، مقرر طرحهما خلال أبريل.

أشار إلى أن طرح الطرازات الثلاثة يسهم بشكل فعال فى دفع حركة مبيعات العلامة التجارية، لا سيما مع طرح محركات جديدة من ثمانى اسطونات، بعد أن باتت إستون مارتن قادرة على منافسة طرازات رياضية، تتبع علامات تجارية أخرى متوافرة فى السوق المحلية.

أوضح فاخورى أن «إستون مارتن – مصر» تستهدف تحقيق نفس معدلات مبيعات العام الماضى، لا سيما مع صعوبة جذب شرائح جديدة من الراغبين فى شراء السيارات الرياضية الفارهة، متوقعاً ألا تشهد تلك الفئة من السيارات أى تطور فى أداء مبيعاتها خلال العام الجارى.

بين فاخورى أن الماركة الإيطالية تستحوذ على حصة سوقية بين 10إلى %15 من إجمالى المبيعات المحلية للسوق، من السيارات الرياضية الفارهة.

أشار إلى أن الفترة الماضية قامت مجموعة عز العرب-وكلاء فولفو، وستروين، وبروتون، وإستون مارتن- برفع كفاءة مركز خدمة ما بعد البيع والصيانة، التابع لإستون مارتن لينجح فى الاستحواذ على تقييم Group A الصادر عن الشركة الأم، الأمرالذى يؤهله من إجراء صيانة لأى طراز تتبع العلامة الإيطالية للدول المجاروة.

خلال 2017، تمكنت إستون مارتن القابضة، المنتجة للسيارات الرياضية الفاخرة من بيع 5111 وحدة نتيجة تزايد الطلب على DB11، وVanquish Zagato، وAston Martin Vantage GT8K، بنمو بلغت نسبته %58 عن مبيعات العام ما قبل الماضى.

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