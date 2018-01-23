عز العرب تخطط لترويج 3 موديلات من أستون مارتن

بدور إبراهيم
بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها
السيد اللواء مجدى عبد الغفار
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خالد بدر الدين:
أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة.
وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى 2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام 2017
بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء
أحمد عاشور
عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال
المال -خاص:
تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-