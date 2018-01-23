القاهرة تكتفى من العودة عن واشنطن.. بالإياب

إعداد : دعاء محمود
انفوجراف : آية رمزي
افتتح وزير الآثار خالد العناني، أعمال تطوير مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية .
أسباب التطوير
مقعد السيفي هو الأثر الخامس ضمن 7 مباني أثرية بالجمالية يتم ترميمها في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقا
متابعات
طورت شركة جوجل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تطبيقا جديدا من شأنه مساعدة المستخدمين على العثور على أشباههم الذين تم تصويرهم في الأعمال الفنية، من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف العصور.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة فوكاس الإيطالية إن جوجل أصدرت تطبيقا أطلقت عليه جوجل فنون وثقافة أو Goog
المال- خاص
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد بمقر إقامته بأديس أبابا رئيس أنجولا “خواوو لوريسنو”.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه لنظيره الأنجولي التهنئة لانتخابه رئيساً لأنجولا، متمنياً أن تشهد أنجولا خلال فترة رئاسته كل تقدم وإزد
متابعات
اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الاحد ان سياسة الاتحاد الاوروبي التجارية مع الاتحاد الاوروبي "غير منصفة"، محذرا من ان مشاكله الكثيرة مع بروكسل "قد تتحول الى شيء كبير جدا"، وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية
وقال ترامب لقناة "آي تي في" البريطانية "لا يمكننا ادخال بضا