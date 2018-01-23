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بالأنفوجراف 5 معلومات عن تطوير مقعد السيفي بالجمالية

إعداد : دعاء محمود انفوجراف : آية رمزي افتتح وزير الآثار خالد العناني، أعمال تطوير مقعد الأمير ماماي السيفي المطل على ميدان بيت القاضي بمنطقة الجمالية . أسباب التطوير مقعد السيفي هو الأثر الخامس ضمن 7 مباني أثرية بالجمالية يتم ترميمها في إطار الحملة القومية التي دشنتها وزارة الآثار عام 2015 لإنقا

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تطبيق جديد من جوجل يكشف شبيهك بالعالم و30 مليون مشارك

متابعات طورت شركة جوجل، عملاق الصناعات التكنولوجية، تطبيقا جديدا من شأنه مساعدة المستخدمين على العثور على أشباههم الذين تم تصويرهم في الأعمال الفنية، من مختلف أنحاء العالم وفي مختلف العصور. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مجلة فوكاس الإيطالية إن جوجل أصدرت تطبيقا أطلقت عليه جوجل فنون وثقافة أو Goog

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50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
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70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ورئيس أنجولا

المال- خاص  استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء الأحد بمقر إقامته بأديس أبابا رئيس أنجولا “خواوو لوريسنو”. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس وجه لنظيره الأنجولي التهنئة لانتخابه رئيساً لأنجولا، متمنياً أن تشهد أنجولا خلال فترة رئاسته كل تقدم وإزد

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ترامب: سياسة الاتحاد الأوروبي التجارية غير منصفة

متابعات  اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترامب في مقابلة تلفزيونية الاحد ان سياسة الاتحاد الاوروبي التجارية مع الاتحاد الاوروبي "غير منصفة"، محذرا من ان مشاكله الكثيرة مع بروكسل "قد تتحول الى شيء كبير جدا"، وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية وقال ترامب لقناة "آي تي في" البريطانية "لا يمكننا ادخال بضا

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القاهرة تكتفى من العودة عن واشنطن.. بالإياب

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بدت زيارة نائب الرئيس الأميركى للقاهرة 20 يناير الحالى- فاترة- استغرقت نحو ساعتين فحسب، ولم تشمل كالمعتاد لقاءً ثنائياً بين «الرئيس» وضيفه، سواء قبل أو عقب اجتماع الوفدين المرافقين، فضلاً عن غياب بيان مشترك.. اكتفاءً بتصريحات تتسم بالعمومية عن المتحدث الرئاسى المصرى.. دون التطرق إلى مواقف البلدين- تفصيلاً- لما يتصل بقضايا ذات أولوية ثنائية أو إقليمية، الأمر الذى يؤكد إلى جانب غيره من الشواهد فى السنوات الأخيرة، مدى تراجع ما كان يسمى مصرياً فى السبعينيات بالشراكة الكاملة، التى توشك بعد العديد من الاحتكاكات خلال الحقبة الماضية.. للارتداد على بدء سنوات التصدى بينهما اعتباراً من منتصف الخمسينيات.. حين اختلفت أولوياتهما فيما بين مواجهة خطر الشيوعية (السوفيتية)- كما تراها واشنطن- وبين أولوية مصرية للتصدى لخطر التوسع الإسرائيلى، ذلك قبل قبول التبدل الحالى لطرفى المعادلة فيما بين مواجهة الخطر الشيعى (الإيراني).. كما تراه واشنطن ومن في معيتها، ذلك مقابل الرفض العربى للاستيطان الإسرائيلى وفى ـ«ضم الأراضى» المحتلة بما فيها القدس، ناهيك عن سعى واشنطن- فى مشاهدة الدولة العبرية- للاستيلاء على أراضى دول عربية ذات سيادة لكى تصبح أوطاناً بديلة لعرب (إسرائيل).

إلى ذلك، تبدو الإدارات الأميركية المتعاقبة وكأنها لم تتعلم دروس الماضى التى تلقتها جرياً على انحيازها المطلق لإسرائيل، أقرب ما تكون إلى (اختراع العجلة) من جديد، الأمر الذى لا يغيب عن غيرها من الدول العظمى- إقليمية ودولية- استغلاله لمحاولة استقطاب (أو تبني) قضايا العالم العربى لحسابها، وإلى الحد الذى أصبحت الساحات العربية مسرح عمليات للحرب الباردة أو التصادم العسكرى بين الكبار، بسيان، ذلك فيما لا ترعوى إسرائيل عن قضم أراضيه قطعة بعد أخرى- من النيل إلى الفرات.

وفى سياق التخلى الأميركى المطرد عن الحقوق العربية المشروعة.. تصبح «الشراكة» مع الولايات المتحدة التى استعوضت بها مصر تخليها عن معاهدة الصداقة مع الروس 1975.. شراكة خالية المضمون إلا من محاولات دبلوماسية أشبه بخداع النظر.. من الطبيعى أن ينشأ عنها فراغ استراتيجى فى السنوات الأخيرة، سواء فى علاقتهما الثنائية أو بالنسبة للوضع الإقليمى، ولتعود مصر من الولايات المتحدة بعد ضياع هذه السنوات الثمينة- بلا جدوى- خالية الوفاض.. تبحث من جديد عن ملء هذا الفراغ الاستراتيجى الناشئ عن التخلى الأميركى ذلك للاختيار من بين قوى دولية وإقليمية ليست غير إمبريالية بالمعنى التقليدى بحيث لا تمس سيادة مصر واستقلالية قرارها.. أو رصيد غاياتها الوطنية العليا.
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