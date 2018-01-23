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صفقة اﻹسماعيلي الجديدة تصل القاهرة

علي المصري وصل، منذ قليل، صانع ألعاب الإسماعيلى الجديد الغانى توماس آبى إلى مطار القاهرة قادما من بلاده للانضمام رسميا لصفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. كان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع لاعب هآرتس أوف أوك الغانى، مساء اليوم، فى صفقة انتقال حر لينضم اللاعب لتدريبات الفريق ابتداء من غد ا

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حملة السيسي : لا يوجد أى مساندة من أجهزة الدولة لنا

أحمد صبرى قال المستشار محمد أبوشقة، المتحدث باسم حملة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لا يوجد أى تدخل من أى جهة أو جهاز فى الدولة لتأييد حملة الرئيس أو مساندته، مؤكدا أنه ستتخذ إجراءات صارمة ضد من يفعل ذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأكد فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة "صدى البلد" أن

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المغرب تتأهل لمواجهة مصر في قبل نهائي أمم أفريقيا لليد

علي المصري تأهل منتخب المغرب لكرة اليد، للدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا للعبة، المقامة حاليا في العاصمة الجابونية ليبرافيل، عقب فوزه على منتخب الجابون منظم البطولة وصاحب الجمهور، بنتيجة 26_23. وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره المغربي،  فى الثامنة من مساء غدا الخميس، في نصف نهائى البطولة، علما

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مصطفى بكري : الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا

بكرى: لدى معلومان بوجود مرشح منافس قوى فى الانتخابات خلال يومين أحمد صبرى قال النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون نزيهة جدا، وستتم تحت مراقبة وإشراف دوليين, مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح لديه شعبية كبيرة ومئات الآلاف من التوكيلات ولا يوجد تخوفات من وجود أى منافس.

بنـــوك

ياسين يغادر البنك الأهلى وتعيين رئيس جديد لمجموعة الاستثمار

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سيد بدر

علمت «المال» من مصدر مطلع أن أيمن ياسين، رئيس مجموعة الاستثمار بالبنك الأهلى المصرى، تقدم باستقالته بعد نحو 6 سنوات من رئاسة مجموعة الائتمان، ثم تكليفه برئاسة قطاع الاستثمار، منتصف 2016 .

يتمتع «ياسين» بخبرات مصرفية كبيرة، وسبق له العمل بقطاع الائتمان بالبنك التجارى الدولى «CIB» لمدة 18 عاما، تدرج خلالها فى المناصب إلى أن وصل لدرجة مدير عام، وفى 2012 انتقل للبنك الأهلى، رئيسا لتمويل الشركات الكبري.

ووفقًا لمصدر رفض ذكر اسمه، فقد يتجه «ياسين» خلال الفترة المقبلة، لتأسيس عمله الخاص بالقطاع المصرفى، استغلالا للفرص التوسعية المتاحة حاليا.

وأشار المصدر إلى أنه تم تعيين أحمد السعيد، وهو أحد كوادر بنوك الاستثمار المحلية، لتولى مسئولية مجموعة الاستثمار بالبنك الأهلى المصري.

يمتلك البنك الأهلى المصرى، استثمارات فى نحو 70 شركة تابعة وشقيقة، بقطاعات مختلفة، بحجم استثمارات 7.34 مليار جنيه، وفقًا لميزانية ديسمبر 2016، ويسعى لإعادة هيكلة استثماراته، بهدف التخارج من المساهمات التى لا تحقق عائد مرتفع، والتى ليس لها علاقة بالعمل المصرفى .

كان مجلس إدارة البنك قد وافق، فى وقت سابق، على بيع شركة العالمية للثروة الحيوانية، بقيمة نحو مليار جنيه، كما نشرت «المال» مؤخرا، بيع البنك الأهلى حصة نسبتها 12% من مساهمته فى شركة ضمان مخاطر الائتمان CGC، لصالح البنك المركزى المصرى، فى صفقة بلغت قيمتها نحو 54 مليون جنيه، لتتقلص حصته بالشركة إلى %16.28.

ويعتزم البنك التخارج من 66 شركة، خلال الثلاث سنوات القادمة، بعائد متوقع 1.8 مليار جنيه، فيما تخلص من مساهماته فى 6 شركات، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بعائد مليار جنيه، بقطاعات الزيوت ومستخلصاتها، والثروة الحيوانية، تبعا لتصريحات نائب رئيس مجلس الإدارة يحى أبو الفتوح.
البنك الأهلى المصرى
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