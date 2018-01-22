اتفاق بمجلس الشيوخ لعودة العمل بالحكومة الإمريكية

خالد بدر الدين



أكد تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن مشرعين أمريكيين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود وأضاف شومر إنه سيتم التصويت اليوم لإعادة فتح الحكومة.



وقال إنه توصل الى ترتيب مع ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من فبراير.



وذكرت وكالة رويترز إن المؤشرات الرئيسية للأسهم هبطت ببورصة وول ستريت في خلال جلسة التداول اليوم الاثنين متأثرة بخسائر لأسهم بوينج وأبل وجنرال الكتريك مع دخول إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم الثالث على التوالى .