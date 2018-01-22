الصرف الصحى بالإسكندرية تراجع مصبات الأمطار

عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

الجمعة 26 يناير 2018 01:32 م

معتز محمود: قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة. وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I