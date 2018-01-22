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ائتلاف دعم مصر يفتتح مقرين ببورسعيد ودمياط

- النائبة سعاد المصرى: تحقق التواصل مع المواطنين وتدعم المشروعات الصغيرة  أمانى العزازى:  يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال. وقال

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بلاغ ضد المتحدث بحملة عنان بتهمة إهانة القضاء

أحمد صبرى قال سمير صبرى، المحامي بالنقض، إنه سيقدم بلاغًا ضد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامى عنان للترشح للرئاسة، بتهمة إهانة القضاء؛ وذلك لأنه صرح سابقًا بأنه سيتم إعادة المحاكمة فى القضايا التى بها ظلم للمظلومين. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيقدم مذك

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الأمين العام لمصر العروبة يرد على اتهامات رجب حميدة

سلوى عثمان    بعد إعلان رجب هلال حميدة، أمين عام لجنة السياسات بحزب "مصر العروبة"ــ الذي أسسه الفريق عنان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، استقالته من منصبه بالحزب، وموقفه من ترشح عنان للرئاسة، واتهامه عنان بانفراده بالحزب، وعدم عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب من الأساس لاختيار عن

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نائب القضاء العسكرى السابق : عنان ضابط ما زال فى الخدمة

أحمد صبرى قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن الفريق سامى عنان يعتبر ضابطًا فى الخدمة، ويتلقى راتب ضابط مستدعى، كما أن له كل حقوق العاملين بالقوات المسلحة. وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن عنان كان يجب عليه أن يقدم طلبًا للقوات

أسواق عربية

هبوط 5 بورصات عربية بقيادة السعودية ومصر وصعود الدوحة

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خالد بدر الدين

هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الاثنين بقيادة السعودية ومصر بنسب ضعيفة بينما صعدت مؤشرات 3 بورصات، وسط تعاملات متواضعة وتصدرتها الدوحة بنسبة طفيفة مع توقعات الإعلان عن توزيعات الأرباح السنوية.

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.6 % ليصل إلى 15243 نقطة برغم ارتفاع سعر سهم مستشفى النزهة الدولي الذى قوته الدافعة ليغلق مرتفعا 0.4 % وصعد أيضا سعر سهم مستشفى كليوباترا 5.2 %  في أكثف تداول له منذ أبريل الماضي.

وتراجع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.4 % ليسجل 7481 نقطة وهوى سعر سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري 7.3 % وكان الأكثر تداولا في السوق بينما خسر مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 1335 نقطة.

وانحفض مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى 3501 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.4 % وسعر سهم شركة ديار للتطوير 2.4 % وسعر سهم شركة الاتحاد العقارية 0.7 % وكذلك مؤشر سوق مال  أبوظبي العام تراجع بحوالى 0.2 % ليهبط إلى 4629 نقطة.

وكسب مؤشر بورصة الدوحة أكثر من 0.7 % ليرتفع إلى 9211 نقطة  بقيادة سهم بنك قطر الأول الذى زاد سعره  2.2 % وكان الأكثر تداولا في السوق.

وصعد مؤشرا بورصة الكويت وبورصة مسقط بنسبة  طفيفة بلغت  0.1 % لكل منهما ليستقرا عند  6625 نقطة و 4989 نقطة على التوالى.
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