لليوم الثالث .. لا مرشحين للرئاسة رسميا

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أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئه الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، اليوم هو الثالث لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية قد انتهى دون أن يتقدم أحد .



وأوضح في تصريح صحفي، أن عدد المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات بلغ 67 منظمة منها 59 محلية و8 منظمات دولية، وجارى الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات الخاصه بها ومدى مطابقتها للشروط القانونية.



كما قال الشريف، في تصريح صحفي، إن عدد التأييدات التى تم توثيقها حتى مساء اليوم تجاوز 840 ألف تأييد للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.



ونفى الشريف تحديد مكافأة للقضاة الذين سيتولوا الاشراف على الانتخابات فى لجان شمال سيناء ، وان الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهوريه هو واجب وطنى يقدره قضاه مصر جيدا ويبذلون فى سبيله الغالى.





