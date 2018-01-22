لليوم الثالث .. لا مرشحين للرئاسة رسميا

news image اقتصاد وأسواق

مدير اتحاد الحاصلات البستانية: النقل عبر الطائرات يمثل1 % من حركة التجارة

- الزراعة: لا تأثير على حركة نقل الصادرات للسوق الأمريكية بعد قرار حظر الشحن الجوي  الصاوي أحمد: أكد الدكتور ياسر خيال مدير مركز المعلومات في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الشحن الجوي لتصدير الحاصلات الزراعية يمثل 1% فقط من قيمة الصادرات الزراعية و99% م

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17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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news image بنـــوك

رئيس بنك مصر: دعمنا المشروعات القومية بـ 261 مليون جنيه

- الأتربي: قدمنا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.8 مليار جنيه أحمد صبرى: قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تبرعات البنك لمشروعات الدولة القومية بلغ 261 مليون جنيه، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف عند هذا الحد بل تقرض الحكومة مبالغ ضخمة لإنجاز المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لل

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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

مستشار القائد الأعلى عن عنان: إعلانه الترشح مخالف للقوانين العسكرية

المال- خاص قال اللواء أركان حرب خيرت بركات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، إنه ليس من حق الضابط المستدعى بالجيش إعلان ترشحه لأي منصب سياسي قبل تسوية أوضاعه القانونية، في إشارة إلى الفريق سامي عنان المرشح المحتمل للرئاسة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.

news image اقتصاد وأسواق

الزراعة تطلق مشروع نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي

بعد توقف الخطة لمدة  12عاما الصاوي أحمد شهدت خطة نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي دفعة قوية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عبر  تفعيل البرنامج علي أرض الواقع حيث سيتم توقيع المرحلة الأولى غدا بإستثمارات 1.8مليار جنيه التي سيتم ضخها في سوهاج وقنا ،وعلي الرغم من  إعلان خطة

سيـــاســة

لليوم الثالث .. لا مرشحين للرئاسة رسميا

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متابعات

أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمى باسم الهيئه الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين، اليوم هو الثالث لتلقى طلبات الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية قد انتهى دون أن يتقدم أحد .

وأوضح في تصريح صحفي، أن عدد المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات بلغ 67 منظمة منها 59 محلية و8 منظمات دولية، وجارى الانتهاء من فحص الأوراق والمستندات الخاصه بها ومدى مطابقتها للشروط القانونية.

كما قال الشريف، في تصريح صحفي، إن عدد التأييدات التى تم توثيقها حتى مساء اليوم تجاوز 840 ألف تأييد للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.

ونفى الشريف تحديد مكافأة للقضاة الذين سيتولوا الاشراف على الانتخابات فى لجان شمال سيناء ، وان الاشراف على انتخابات رئاسة الجمهوريه هو واجب وطنى يقدره قضاه مصر جيدا ويبذلون فى سبيله الغالى.

 
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