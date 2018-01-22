التحالف العربي يقدم مساعدات لليمن بقيمة 1.5 مليار دولار

- الأتربي: قدمنا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.8 مليار جنيه
أحمد صبرى:
قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تبرعات البنك لمشروعات الدولة القومية بلغ 261 مليون جنيه، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف عند هذا الحد بل تقرض الحكومة مبالغ ضخمة لإنجاز المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لل
المال- خاص
قال اللواء أركان حرب خيرت بركات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، إنه ليس من حق الضابط المستدعى بالجيش إعلان ترشحه لأي منصب سياسي قبل تسوية أوضاعه القانونية، في إشارة إلى الفريق سامي عنان المرشح المحتمل للرئاسة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.
بعد توقف الخطة لمدة 12عاما
الصاوي أحمد
شهدت خطة نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي دفعة قوية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عبر تفعيل البرنامج علي أرض الواقع حيث سيتم توقيع المرحلة الأولى غدا بإستثمارات 1.8مليار جنيه التي سيتم ضخها في سوهاج وقنا ،وعلي الرغم من إعلان خطة
بدور ابراهيم
يبدأ صندوق التمويل العقارى عبر موقعه الإلكترونى فى تلقى طلبات الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الأحد 4 فبراير وذلك بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك وهو أحد المحاور التى تم استحداثها ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى على أن يتم الدفع والسداد بالدولار .