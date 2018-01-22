مياه مطروح توجه قافلة من القطاع التجاري لتسهيل التعاقدات الجديدة

معتز محمود



توجهت اليوم قافلة تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لمدينة سيدى برانى، لتوفير كل التسهيلات والمعلومات المطلوبة عن الاشتراكات الجديدة وسداد المديونيات واستهلاك المياه والتعاقدات الجديدة مع العملاء من أهالى مدينة برانى.



وسيستمر عمل القافلة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير من أمام مقر فرع برانى بمدينة سيدى برانى، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين والبحث فى حلها بالاضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم وتقديم المعلومات الوافية فيما يخص قطاع المياه وخدمات الشركة، بالإضافة الى برنامج التوعية الذى تقدمه إدارة التوعية بالشركة للمواطنين.



كذلك يخصص اليومان التاليان الثلاثاء والاربعاء لتقديم فريق العمل من الموظفين بالشركة بالقطاع التجارى وفرع برانى لكل التسهيلات والمعلومات المطلوبة عن الاشتراكات الجديدة وسداد المديونيات واستهلاك المياه والتعاقدات الجديدة مع العملاء من أهالى مدينة برانى.



ويأتي تنظيم القافلة ذلك فى إطار تنفيذ أعمال الخطة السنوية للإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية للتواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة بناءً على تعليمات اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم الخدمات والتسهيلات التى تلبى احتياجات المواطنين ورغباتهم، مع ضمان أفضل مستوى للخدمة والسرعة فى الأداء.

