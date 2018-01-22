news image الإسكندرية

عطية : ميناء الإسكندرية يبدأ قريبا المشاركة فى المؤتمرات البحرية الدولية

معتز محمود: قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق مع "كيتاك ليم" سكرتير عام المنظمة البحرية، على تعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة. وأضاف - فى رد على سؤال لـ "المال" خلال استقباله اليوم الجمعة، كيتاك ليم، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية "I

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news image اقتصاد وأسواق

منحة للطلاب المتفوقين برعاية مؤسسة التعليم أولا

المال - خاص أعلن الدكتور أحمد حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، عن قيام مؤسسة "التعليم أولا" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الرابع على التوالى، بتقديم منحة للطلاب المتفوقين. وأشار حشيش إلى أن المنحة تركز على تنمية المهارات الشخصية، والكمبيوتر، وا

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news image عقـــارات

الأربعاء آخر فرصة لقبول طلبات إعادة الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى المرفوضين

بدور إبراهيم أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن

news image عقـــارات

الإسكان: تسليم الدفعة الثالثة من وحدات دار مصر بالقاهرة الجديدة.. 18 فبراير

المال - خاص صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 18/2/2018، في تسليم الدفعة الثالثة من الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بمنطقتي القرنفل (كود رقم 111)، والأندلس (كود رقم 122)، للفائزين

الإسكندرية

مياه مطروح توجه قافلة من القطاع التجاري لتسهيل التعاقدات الجديدة

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 معتز محمود

توجهت اليوم قافلة تنظمها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح لمدينة سيدى برانى، لتوفير كل التسهيلات والمعلومات المطلوبة عن الاشتراكات الجديدة وسداد المديونيات واستهلاك المياه والتعاقدات الجديدة مع العملاء من أهالى مدينة برانى.

وسيستمر عمل القافلة ثلاثة أيام، بدأت من اليوم الاثنين الموافق ٢٢ يناير من أمام مقر فرع برانى بمدينة سيدى برانى، حيث يتم استقبال كل شكاوى المواطنين والبحث فى حلها بالاضافة إلى الإجابة عن استفساراتهم وتقديم المعلومات الوافية فيما يخص قطاع المياه وخدمات الشركة، بالإضافة الى برنامج التوعية الذى تقدمه إدارة التوعية بالشركة للمواطنين.

كذلك يخصص اليومان التاليان الثلاثاء والاربعاء لتقديم فريق العمل من الموظفين بالشركة بالقطاع التجارى وفرع برانى لكل التسهيلات والمعلومات المطلوبة عن الاشتراكات الجديدة وسداد المديونيات واستهلاك المياه والتعاقدات الجديدة مع العملاء من أهالى مدينة برانى.

ويأتي تنظيم القافلة ذلك فى إطار تنفيذ أعمال الخطة السنوية للإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية للتواصل مع المواطنين بجميع أنحاء المحافظة بناءً على تعليمات اللواء شريف فارس رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لتقديم الخدمات والتسهيلات التى تلبى احتياجات المواطنين ورغباتهم، مع ضمان أفضل مستوى للخدمة والسرعة فى الأداء.
 
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