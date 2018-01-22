إحباط عملية تهريب مخدرات عند الحدود المصرية الإسرائيلية

- الزراعة: لا تأثير على حركة نقل الصادرات للسوق الأمريكية بعد قرار حظر الشحن الجوي
الصاوي أحمد:
أكد الدكتور ياسر خيال مدير مركز المعلومات في اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة، أن الشحن الجوي لتصدير الحاصلات الزراعية يمثل 1% فقط من قيمة الصادرات الزراعية و99% م
- الأتربي: قدمنا دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ 2.8 مليار جنيه
أحمد صبرى:
قال محمد الاتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن إجمالى تبرعات البنك لمشروعات الدولة القومية بلغ 261 مليون جنيه، مؤكدا أن الدعم لا يتوقف عند هذا الحد بل تقرض الحكومة مبالغ ضخمة لإنجاز المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لل
المال- خاص
قال اللواء أركان حرب خيرت بركات مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة ومدير شئون الضباط بالقوات المسلحة سابقا، إنه ليس من حق الضابط المستدعى بالجيش إعلان ترشحه لأي منصب سياسي قبل تسوية أوضاعه القانونية، في إشارة إلى الفريق سامي عنان المرشح المحتمل للرئاسة، رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق.
بعد توقف الخطة لمدة 12عاما
الصاوي أحمد
شهدت خطة نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي دفعة قوية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عبر تفعيل البرنامج علي أرض الواقع حيث سيتم توقيع المرحلة الأولى غدا بإستثمارات 1.8مليار جنيه التي سيتم ضخها في سوهاج وقنا ،وعلي الرغم من إعلان خطة