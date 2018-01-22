الأطباء ترسل خطابًا للنقابات الفرعية بشأن نقص المستلزمات والأدوية

الزراعة تطلق مشروع نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي

الإثنين 22 يناير 2018 10:19 م

بعد توقف الخطة لمدة 12عاما الصاوي أحمد شهدت خطة نقل مزارع الدواجن للظهير الصحراوي دفعة قوية من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة عبر تفعيل البرنامج علي أرض الواقع حيث سيتم توقيع المرحلة الأولى غدا بإستثمارات 1.8مليار جنيه التي سيتم ضخها في سوهاج وقنا ،وعلي الرغم من إعلان خطة