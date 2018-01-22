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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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news image بورصة وشركات

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى  2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام  2017

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news image استثمار

وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

news image استثمار

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

المتحدة القصراوى تطرح هايما v70 أبريل المقبل

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المال- خاص

تعتزم شركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى مجموعة شركات القصراوي، الوكيل الحصري للعلامة هايما، طرح طراز هايما v70 خلال أبريل المقبل.

وتأتي- هايما v70 - فئة السيارات المتعددة الاستخدامات - "MPV" ، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة قدرها 150 حصانا.

وأكدت الشركة عبر التواصل مع مسئولي المبيعات، أن المتحدة لتجارة السيارات بصدد فتح باب الحجز علي طرازات هايما V70 وM3 خلال الشهر المقبل.

ويذكر أن "المتحدة لتجارة السيارات" قد أزاحت الستار عن هايما V70  على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك - فورميلا" خلال سبتمبر الماضي.

وأشار محمود داود، مدير المبيعات والتسويق، في تصريحات سابقة، إلى أن الشركة تراهن على زيادة حجم مبيعاتها بالتزامن مع طرح طرازات هايما V70 بالسوق، لارتفاع معدلات الإقبال على تلك الشريحة من السيارات من جانب المستهلكين، ولزيادة حجم حصتها السوقية من المبيعات.
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