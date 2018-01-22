المتحدة القصراوى تطرح هايما v70 أبريل المقبل

المال- خاص



تعتزم شركة المتحدة لتجارة السيارات، إحدى مجموعة شركات القصراوي، الوكيل الحصري للعلامة هايما، طرح طراز هايما v70 خلال أبريل المقبل.



وتأتي- هايما v70 - فئة السيارات المتعددة الاستخدامات - "MPV" ، المزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليولد قوة قدرها 150 حصانا.



وأكدت الشركة عبر التواصل مع مسئولي المبيعات، أن المتحدة لتجارة السيارات بصدد فتح باب الحجز علي طرازات هايما V70 وM3 خلال الشهر المقبل.



ويذكر أن "المتحدة لتجارة السيارات" قد أزاحت الستار عن هايما V70 على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك - فورميلا" خلال سبتمبر الماضي.



وأشار محمود داود، مدير المبيعات والتسويق، في تصريحات سابقة، إلى أن الشركة تراهن على زيادة حجم مبيعاتها بالتزامن مع طرح طرازات هايما V70 بالسوق، لارتفاع معدلات الإقبال على تلك الشريحة من السيارات من جانب المستهلكين، ولزيادة حجم حصتها السوقية من المبيعات.