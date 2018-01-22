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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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news image بورصة وشركات

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى  2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام  2017

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news image استثمار

وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

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السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

تويوتا ايجيبت تستورد فئة جديدة لتعزيز مبيعات كورولا

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شريف عيسى

 طرحت شركة تويوتا ايجيبت اليوم فئة جديدة من طراز كورولا بمواصفات فنية وقياسية أقل بهدف توفيرها بأسعار منافسة، بسعر 315 ألف جنيه بهدف تعزيز مبيعات تلك السيارة التى شهدت ارتفاعات كبيرة.

وأشار مصدر بالشركة إلى أن تويوتا ايجيبت أجرت اتفاقاً مع مصانع الشركة الأم بتركيا على تقليل الكمليات التى تتمتع بها الفئة الأولى من كورولا، بهدف توفير طراز اسعاره ملائمة نسبياً، حيث تم التخلى عن الجنوط سبور بالسيارة الجديدة، بالإضافة إلى الزجاج الفاميه، ووالزجاج الكهربائى الخلفى.

 وأكد المصادر أن مصانع تويوتا العالمية بتركيا تتيح لوكلاء العلامة التجارية تعديل الكمليات التى يرغبها فى السيارة، خاصة وان خطوط الإنتاج تتيح توفير السيارة مكونه من شاسيه، ومحرك، وبادى، على ان يتولى الوكيل تحديد باقى مكونات السيارة وفقاً لخططه التسويقية، والسعرية للطرازات المنافسة له.

 وكشف عن امتداد قوائم الإنتظار على تلك الفئة من السيارات لمدرة شهرين، مع العلم انها الطراز مدعومة بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 122 حصان، بناقل حركة اتوماتيك CVT، بنظام فرامل ABS+BA+EBD.

وسعرت تويوتا ايجيبت الفئة الثانية من العلامة اليابانية بقيمة 355 ألفاً، فيما بلغ سعر الفئة الثالثة من كورولا 415 ألفاً، فيما قدر سعة الفئة الأعلى منها 463 ألف جنيه وستعمل الفئة الجديدة على منافسة بعض السيارات الكورية واليابانية  المجمعة محلياً والتى من بينها هيوانداى النترا hd ونيسان سنترا.

 
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