تويوتا ايجيبت تستورد فئة جديدة لتعزيز مبيعات كورولا

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

الثلاثاء 23 يناير 2018 11:23 ص

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى 2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام 2017