مناقشات عن مستقبل العقار بإفطار عمل سيتي سكيب مصر 2018

❏ طارق مصطفى: «-10 %15» زيادة فى مبيعات القطاع خلال العام
❏ لا نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة بديلًا لدايهاتسو
أحمد شوقى
تخطط شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل فورد، لزيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر إلى %5، خلال العام الجارى، اعتمادًا
بدور إبراهيم
قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية ثانية.
وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العاملين بالشركة يثمنون ما شهدته مصر خلال الفترة الرئاسية للسي
نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاع السياحة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وناقش الورشة استراتيجيات كل وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى من
أحمد صبرى
قال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن قوات الشرطة مستعدة للتعامل مع العناصر الإرهابية الهاربة من مناطق النزاع فى الدول المجاورة إلى مصر، مؤكدًا أن الأمن والأمان من الإرهاب حق للمواطن.
وأضاف عبدالغفار، فى كلمته بعيد الشرطة الـ66 أمام الرئيس، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل فى الوقت