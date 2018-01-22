news image سيــارات

5 % حصة مستهدفة لأوتو جميل من الملاكى

❏ طارق مصطفى: «-10 %15» زيادة فى مبيعات القطاع خلال العام ❏ لا نية للاستحواذ على علامة تجارية جديدة بديلًا لدايهاتسو  أحمد شوقى تخطط شركة عبد اللطيف جميل «أوتو جميل»، وكيل فورد، لزيادة حصتها السوقية من مبيعات السيارات الملاكى فى مصر إلى %5، خلال العام الجارى، اعتمادًا

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news image سيـــاســة

المقاولون العرب تؤيد ترشح السيسى لفترة رئاسية ثانية

بدور إبراهيم قال المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، إن مجلس إدارة الشركة والعاملين عبروا عن سعادتهم لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرغبة المصريين والترشح لفترة رئاسية ثانية. وأضاف صلاح، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن العاملين بالشركة يثمنون ما شهدته مصر خلال الفترة الرئاسية للسي

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

التخطيط تنظم ورشة عمل لدعم قطاع السياحة

نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورشة عمل لتحديث قطاع السياحة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.  وناقش الورشة استراتيجيات كل وزارة مشاركة في قطاع السياحة ومدي ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى من

news image سيـــاســة

عبدالغفار: مستعدون للتعامل مع الإرهابيين.. والأمن حق المواطن

أحمد صبرى قال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن قوات الشرطة مستعدة للتعامل مع العناصر الإرهابية الهاربة من مناطق النزاع فى الدول المجاورة إلى مصر، مؤكدًا أن الأمن والأمان من الإرهاب حق للمواطن. وأضاف عبدالغفار، فى كلمته بعيد الشرطة الـ66 أمام الرئيس، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تعمل فى الوقت

عقـــارات

الإسكان تفتح باب حجز وحدات للعاملين بالخارج

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بدور إبراهيم:

أعلنت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، خلال مؤتمر صحفي، عن فتح باب الحجز لـ18061 وحدة سكنية جاهزة للاستلام (غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 م2، و3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 م2)، بمشروع إسكان المصريين العاملين بالخارج بنظام التمليك في المحافظات، والمدن الجديدة، وذلك ابتداء من يوم الأحد 4 فبراير المقبل ولمدة شهر، مشيرة إلى أن الحجز والاستفسار يتم من خلال الموقع الإليكتروني للصندوق www.mff.gov.eg، الذي تم إعداده بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وقالت مي عبدالحميد: تم استحداث محور إسكان المصريين العاملين بالخارج، كمحور جديد ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، استجابة لطلبات أهالينا المصريين العاملين بالخارج، من الشريحة محدودة الدخل، والتي نقلتها لنا السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجانب المحاور الأخرى التي تم استحداثها بالمشروع (النقابات – الإيجار – فئات الدخل الأعلى)، ليغطي مشروع الإسكان الاجتماعي احتياجات وطلبات جميع الشرائح المجتمعية المختلفة بالداخل والخارج.

وتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض الموقع الإليكتروني الذي سيتم الحجز من خلاله، وطريقة الحجز، حيث أوضحت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، أنه تم إطلاق بوابة إليكترونية جديدة للمشروع، بخلاف البوابة السابقة للإعلان التاسع، وتتيح لمن يرغب في الحجز إمكانية تصفح جميع البيانات الخاصة بالمشروع (الخرائط – الصور – المواقع – التصميمات) ليتمكن من الاختيار بحرية بين البدائل المُتاحة، بما يضمن تحقيق رغبته الكاملة، ويتلاءم مع طبيعة عمل المواطنين خارج البلاد.

وأكدت مي عبدالحميد أن من يرغب في الحجز من المصريين العاملين بالخارج، يجب عليه الاطلاع على جميع الشروط المنشورة بالموقع الإليكتروني قبل بدء عملية التسجيل والحجز، للتأكد من مدى انطباق الشروط عليه، موضحة أن الاشتراطات العامة للحجز، التى حددها الصندوق، تتضمن ما يلي: أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولديه جواز سفر مصري ساري، وأن يكون من العاملين بالخارج، وأن يكون مستند الإقامة للحاجز بالخارج سارياً، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج، والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة فى كل من المدن الجديدة والمحافظات بالإعلان الواحد، وفي حالة تخصيص الوحدة السكنية لا يحق للعميل التقدم بالمراحل اللاحقة للمشروع للحصول على وحدة أخري.
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