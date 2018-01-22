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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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news image بورصة وشركات

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى  2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام  2017

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news image استثمار

وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

news image استثمار

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

جنرال موتورز توقع بروتوكولًا مع التربية والتعليم لرفع الوعى البيئى

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أحمد نبيل

 وقعت شركة جنرال موتورز مصر بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مبادرة تربوية، تهدف إلى رفع الوعى البيئى لدى طلبة المدارس فى المراحل التعليمية المختلفة، وذلك للمساهمة فى تربية جيل واع للبيئة ومشاكلها ويمتلك المعرفة والمسئولية والالتزام والسلوك الإيجابى للعمل بشكل فردى وجماعى للحفاظ على البيئة من التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة.

وأعلنت من خلال بيان لها أن بروتوكول التعاون يتضمن تنظيم سلسلة من المحاضرات الشهرية التى يلقيها عدد من خبراء الشركة فى مجال التربية البيئية فى عدد من المدارس تحت اشراف إدارة التربية البيئية والسكانية والصحية بإدارة 6 اكتوبر التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وأشار طارق عطا، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا الى أن التعاون جاء فى اطار استراتيجية الشركة للتنمية المجتمعية الهادفة القائمة على تحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة منها السلامة لجميع العاملين، وتشجيعهم على المشاركة فى جميع المبادرات، لتقديم منتج عالى الجودة بأسعار مناسبة، إضافة الى المساهمة فى جهود الحفاظ على البيئة بالتوافق مع القوانين ومتطلبات الشركة، بما يساهم فى تنمية المجتمع.
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