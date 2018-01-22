نبذة عن الحرية الفنية فى الأمة الألمانية

هذه النبذة لمزيد من الفهم والتوطئة، وخلاصتها أن الدنيا لا تخلو من فكرتين تتصارعان كما يقول «هيجل» فيلسوف الألمان، والغلبة الكاملة فى هذا الصراع مستحيلة، ومن ثم يجب تذكر هذه الحقيقة حين نتحدث عن تداول المدارس الفنية فى الأمة الألمانية، حيث لم يبق الغالب كل البقاء، ولم يزل المغلوب كل الزوال.



وقد كان من أثر ذلك أن تنوعت الأساليب بين المدارس المختلفة: الرومانية، والمدرسية، والفرنسية، والمستقلة، والزوبعية التى شاعت بعض الشيوع فى جيل «جيتى».



ويمكن إيجاز هذه الأساليب فى اثنين يتداولان الغلب من أقدم عهود الفن فى الأمة الألمانية، وهما الأسلوب اليونانى البسيط المعروف «بالكلاسيكى»، والأسلوب المجازى المركب المعروف «بالرومانتيكى» والذى استولى على الذوق الألمانى فى القرون الوسطى إبان عصر النهضة والإصلاح، ثم ضعف سلطانه رويدًا رويدًا بعد فتح القسطنطينية ووقود الرهبان ورجال الفن الهاربين من فتح الترك، وحاملين معهم كتب الإغريق وبقايا آدابهم الخالصة.



وفى مجال التفرقة بين الأسلوبين أو المدرستين سيما فى النحت والتصوير اختصر الأستاذ العقاد مسماهما فى «البسيطة» و«المجازية»، وقد وصفهما الشاعر الألمانى المبدع «هنريك هينى» فى كتابه الشيق عن البلاد الألمانية بقوله: «إن الفرق بينهما هو أن الصور والشخوص فى الفن القديم تمثل أصحابها والفكرة التى عناها الفنان ( كإنسان فى رحلات الأوديسى المعنى بها رحلات ابن «لايرتس» وزوج «بنيلوب» والذى اسمه «أوليس» وكذلك تمثال باكوس القائم فى متحف اللوفر )، أما الأسلوب المجازى فغير ذلك فى مغازيه ( جمع مغزى ): إذ رحلات الفارس تنطوى على كنايات خفية وتشير إلى ضلالات الحياة ومتاهتها فى جملتها، والتنين المقهور إنما هو الخطيئة ! وشجرة اللوز التى تزجى بشذاها من بعيد إلى البطل الهائم، إنما هى ثالوث الأب والابن والروح القدس: ثلاثة فى واحد.. إلخ».



ويعقب الأستاذ العقاد بأن تفرقة «هينى» بين مدرستى القرون الوسطى، يسرى بعض السريان إلى فروعها فى العصور الحديثة.



ويتوقف عند حال الألمان بعد حرب «الثلاثين» التى خرجت منها البلاد الألمانية منهوكة العزم موهنة الرأى، وما أدى إليه ذلك، ثم تماسك الألمان وعودة الثقة إليهم ومعها بوادر الوحدة والعصبية.



ويرجع الفضل فى النهضة الألمانية الحديثة إلى أدباء كثيرين، منهم تمثيلاً لا حصرًا: «جوتشيد» الذى نقى التمثيل فى ألمانيا من السخافات، و«لسنغ» أو «لسنج» الداعية الموفق إلى أسلوب الإغريق وأسلوب الابتكار، و«نكلمان» مؤرخ الفن القديم، و«فيلاند» مطلق الخيال الألمانى ومسدد خطاه، و«كلوبستك» ملتون الألمان، و«هردر» الذى نهج بجيتى على النهج القويم فى فهم اليونان وشكسبير والعودة إلى مآثر التيوتون، وكلهم سابقون لجيتى فى الميلاد بزمن قصير.



على أن المدرسة التى يحسن بنا ألاَّ ننساها، إنما هى التى عرفت باسم «الزوبعية» التى راجت رواجًا كبيرًا إبان نشأة «جيتى»، وهى مدرسة جامحة لا تذعن لقيد قديم ولا حديث، وكانت رواية «جوتز» التى ألفها «جيتى» فى شبابه إحدى ثمار هذه المدرسة.



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ويقر الأستاذ العقاد بأن هذه اللمحة العاجلة جدًا عن تاريخ الحرية الفنية فى الأمة الألمانية فى عهد «جيتى» هى فقط بمثابة تصوير اتجاه لمجرى النهر دون تصوير فروعه وقنواته وجداوله ومدنه.



على أن شيئًا واحدًا يمكن ذكره فى كل هذه الأحوال، هو أن الأغانى والأساطير القومية وأحاديث الأبطال الغابرين، كانت تصاحب النهر دائمًا فى كل مجرى وكل قناة، وأن «جيتى» نفسه كان سليل هذه العناصر.



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ومن تمام الحديث فى هذا السياق، تعرض الأستاذ العقاد لحالة القصة والتمثيل قبل أيام «جيتى»، لأنه ساهم مساهمة غير قليلة فى إصلاح التمثيل والتأليف للمسرح.



فأما القصة، فقد كتب فيها بعض الأدباء النابهين بعد حرب الثلاثين واتخذت من الفروسية العارمة المقتحمة موضوعًا لها يناسب القلاقل والمخاطر التى كانت فاشية فى تلك الأيام، ثم ركدت فترة لاستيعاب القصص الإنجليزية «روبنسون كروزو» والاسبانية «دون كيشوت» وقد أدرك «جيتى» القصة الألمانية وهى على هذه الحال تتراوح بين العظات والفنون.



أما التمثيل، فقد أصلح فيه «جوتشيد» و«لسنغ» أو «لسنج» و«نكلمان» ما تيسر لهم إصلاحه، وإن بقى مع هذا فنَّان لا فنًّا واحدًا كما عند الفرنسيين والإنجليز، ثم تولته عناية الأمراء والأدباء رويدًا رويدًا حتى ارتقى بعض الارتقاء.



وتبقى بعد ذلك كلمة واجبة عن العناصر الشرقية التى اتصل بها «جيتى» وأثرت فيه بعض التأثير، الأمر الذى يعنى أن للعربية فضلاً لا يُنكر فى تثقيف «جيتى» وتغذية خياله، لأن آداب العرب وصلت إلى الألمان فى العصر السابق لعصر «جيتى» عن طريق الترجمة من العربية إلى الألمانية، وعن طريق الآثار التى تُرجمت من الإنجليزية والأسبانية، فكانت ذات تأثير واضح فى تثقيف «جيتى» وتغذية خياله، منها على سبيل المثال مدينة الرحلات لسندباد، وأسطورة حى بن يقظان فى الفلسفة، واللتان ظهرتا قبل «روبنسون كروزو» و«دون كيشوت»، فضلاً عما تأثر به القصص والأدب الألمانى من الأمثال المعروفة عند الأندلسيين، والكثير من شعر الأندلس وأوزانه، مما مازج عبقرية «جيتى» أو مازجته تلك العبقرية العظيمة لشاعر الألمان وفيلسوفهم الكبير.



رجائى عطية

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