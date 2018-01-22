استدعاء 204600 سيارة أودي يورو 6

وكالات:







طالبت هيئة منح التراخيص الاتحادية الألمانية شركة أودي لصناعة السيارات باستدعاء سياراتها من طراز يورو 6 التي تعمل بالديزل بعد التوصل لوجود "أجهزة غير مسموح بها" في سلسلة من الطرز التي تنتجها الشركة في ولاية بافاريا.





ويتعلق هذا الطلب بـ 77600 سيارة في ألمانيا و127 ألف سيارة في أنحاء العالم، أي ما مجموعه 204600 سيارة.





وقالت أودي، التي تمتلكها شركة فولكسفاجن، إنها كانت تحقق بشأن المخالفات في سياراتها التي تعمل بالديزل منذ أشهر، حيث إنها كانت تعمل مع السلطات الألمانية المعنية بفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.



