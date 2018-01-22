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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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news image بورصة وشركات

أرباح شركات الحكومة الصينية تقفز 23.5% في 2017

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم الثلاثاء، أن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 23.5% خلال العام الماضى، بالمقارنة مع عام 2016 في حين زادت الإيرادات 13.6 % خلال نفس الفترة. وذكرت وكالة رويترز إن إجمالى الأرباح قفزت إلى  2.9 تريليون يوان (453.3 مليار دولار) في عام  2017

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news image استثمار

وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

news image استثمار

السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

استدعاء 204600 سيارة أودي يورو 6

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وكالات:

طالبت هيئة منح التراخيص الاتحادية الألمانية شركة أودي لصناعة السيارات باستدعاء سياراتها من طراز يورو 6 التي تعمل بالديزل بعد التوصل لوجود "أجهزة غير مسموح بها" في سلسلة من الطرز التي تنتجها الشركة في ولاية بافاريا.

ويتعلق هذا الطلب بـ 77600 سيارة في ألمانيا و127 ألف سيارة في أنحاء العالم، أي ما مجموعه 204600 سيارة.

وقالت أودي، التي تمتلكها شركة فولكسفاجن، إنها كانت تحقق بشأن المخالفات في سياراتها التي تعمل بالديزل منذ أشهر، حيث إنها كانت تعمل مع السلطات الألمانية المعنية بفضيحة التلاعب بنتائج اختبارات الانبعاثات.

ونتيجة لذلك، أصدرت الهيئة أحكامها المتعلقة بسيارات أودي التي تعمل بمحركات "في 6 تي دي أي"، مما يعني أنه سوف يتم تحديث البرامج في طرز معينة.
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