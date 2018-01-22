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ائتلاف دعم مصر يفتتح مقرين ببورسعيد ودمياط

- النائبة سعاد المصرى: تحقق التواصل مع المواطنين وتدعم المشروعات الصغيرة  أمانى العزازى:  يفتتح المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أول مقرات الائتلاف بمحافظتى بورسعيد ودمياط، بحضور عدد من المحافظين، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية، ونواب البرلمان ورجال الأعمال. وقال

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بلاغ ضد المتحدث بحملة عنان بتهمة إهانة القضاء

أحمد صبرى قال سمير صبرى، المحامي بالنقض، إنه سيقدم بلاغًا ضد حازم حسني، المتحدث باسم حملة سامى عنان للترشح للرئاسة، بتهمة إهانة القضاء؛ وذلك لأنه صرح سابقًا بأنه سيتم إعادة المحاكمة فى القضايا التى بها ظلم للمظلومين. وأضاف، فى لقاء له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أنه سيقدم مذك

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الأمين العام لمصر العروبة يرد على اتهامات رجب حميدة

سلوى عثمان    بعد إعلان رجب هلال حميدة، أمين عام لجنة السياسات بحزب "مصر العروبة"ــ الذي أسسه الفريق عنان- خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم، استقالته من منصبه بالحزب، وموقفه من ترشح عنان للرئاسة، واتهامه عنان بانفراده بالحزب، وعدم عقد اجتماع الهيئة العليا للحزب من الأساس لاختيار عن

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نائب القضاء العسكرى السابق : عنان ضابط ما زال فى الخدمة

أحمد صبرى قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن الفريق سامى عنان يعتبر ضابطًا فى الخدمة، ويتلقى راتب ضابط مستدعى، كما أن له كل حقوق العاملين بالقوات المسلحة. وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن عنان كان يجب عليه أن يقدم طلبًا للقوات

أسواق عربية

عطل مجهول بشبكة الكهرباء يغرق السودان في ظلام دامس

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متابعات:

انقطعت خدمات الكهرباء في كل الولايات السودانية، الأحد، ما عدا ولايات دارفور الخمس، وولاية غرب كردفان.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، محمد عبد الرحيم جاويش، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، "انقطاع التيار الكهربائي وقع بكل ولايات السودان، ما عدا ولايات دارفور الخمس وولاية غرب كردفان".

وأكد أن السلطات تبذل قصاري جهدها لاستعادة التيار، وثم معرفة الأسباب التي أدت لهذا الانقطاع.

وأعلن المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن "حدوث إطفاء كامل للشبكة في السادسة والخمسين دقيقة مساء (الرابعة والخمسين دقيقة بتوقيت جرينتش)، منوها أنه تجري عمليات استعادة الشبكة وربط محطات التوليد، وأن الكهرباء ستعود تدريجيًا".
السودان
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