10 مليارات دولار قيمة أسطول سيارات ترامب

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يحتفظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ شبابه في مرأبه بأسطول من السيارات، تقدر قيمته بنحو 10 مليارات دولار، وتشمل طرازات مثل رولز رويس موديل الخمسينيات ومايباخ "أس 57".





وبحسب تقرير لصحيفة "الباييس موتور" الإسبانية فإن ترامب كان دائمًا شغوفًا بالسيارات، وكان واحدًا من أوائل الأمريكيين الذين يقودون سيارة مرسيدس "إس إل آر ماكلارين"، وأول من يختبر سيارة أودي A8 وأول مالك لسيارة كاديلاك XLR-V.





وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من هذا الترف والعدد الهائل من السيارات إلا أن ترامب لم يكن في حاجه إلى القيادة بنفسه فقد كان له اثنان من السائقين.





ومنذ توليه رئاسة الولايات المتحدة وهو يتنقل بـ"كاديلاك وان اوفيشال" (الوحش) وهي السيارة الرئاسية للرئيس السابق أوباما؛ لكن تم تعديلها لتناسب احتياجات ترامب.





وتأتي سيارة "الوحش" بمواصفات شديدة التأمين وبطول 5.5 متر ومحرك 8 سلندرات وقادرة على استيعاب 7 ركاب وتزن 9 أطنان، وقادرة على الصمود أمام الضربات المباشرة للقنابل اليدوية والصواريخ الصغيرة بفضل درع بسمك (20 سم). وتحتوي "الوحش" على كاميرات للرؤية الليلية بداخلها ونظام تهوية مقاوم للغاز ومركز اتصالات قادر على إبقاء الرئيس على اتصال مع أي ركن من العالم كما تحتوي على بنك دم صغير في حال الاحتياج له.



