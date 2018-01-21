غبور تبحث خلط منتجات زيوت جاز بروم محليًا

❏ %25 نموا بالمبيعات شهريا.. ونستهدف حصة سوقية %8 بحلول 2020



شريف عيسى وأحمد عوض



تدرس شركة بان أفريكان للزيوت، إحدى مجموعة شركات جى بى غبور أوتو، وكلاء هيونداى ومازدا وجيلى وشيرى، وزيوت جازبروم وجى إنيرجى الروسية، بدء عمليات التخليط والتعبئة محليا لبعض منتجاتها؛ فى إطار زيادة حصتها السوقية من المبيعات داخل سوق الزيوت.



وأكد حاتم الملا، نائب الرئيس التنفيذى للشركة فى حواره مع «المال»، أن البدء الفعلى لعمليات الخلط والتعبئة منتصف 2019، موضحا أن الشركة تخطط للاستحواذ على حصة سوقية تتراوح ما بين 8 و%10 من المبيعات الإجمالية بنهاية 2020، إضافة إلى زيادة حجم أنشطتها التسويقية فى مختلف المدن واﻷقاليم من خلال زيادة حجم الكميات الموردة لشبكة الموزعين من زيوت Gazprom Neft وG.Energy، منوها إلى أن بان أفريكان تمتلك حوالى 26 موزعا فى مصر.



وأضاف الملا أن مبيعات "بان أفريكان" تشهد ارتفاعا بالسوق بنسبة تصل إلى %15 شهريًا، رغم التحديات واﻷزمات التى واجهت قطاع السيارات والصناعات المغذية لها، ومن بينها الزيوت من خلال ارتفاع اﻷسعار وزيادة التعريفة الجمركية، موضحا أن قرار البنك المركزى "تعويم الجنيه" انعكس بالسلب على القطاع من خلال فقد قدرة الشركات على الاستيراد.



وعن غياب منتجات الشركة بمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة بمجموعة "جى بى غبور أوتو" خلال الوقت الحالى، أكد الملا أن المجموعة وقعت عقدًا مع شركة "شل للزيوت" فى عام 2016، لمد مراكز خدمات الصيانة - التابعة لها بمنتجاتها، مشيرا إلى أن منتجات بان أفريكان كانت تتوافر بمراكز صيانة "غبور" منذ 2013 حتى 2016.



واستبعد إمكانية تراجع مبيعات الشركة فى ظل عدم توريد منتجات G.Energy وGazprom Neft، لمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لمجموعة جى بى غبور، موضحا أن إضافة إلى مراكز الخدمة، فإن هناك قطاع النقل التجارى الثقيل والملاكى خارج الضمان والزيوت الصناعية، وهى تستحوذ على نسبة كبيرة من استهلاكات الزيوت والشحومات.



وأضاف الملا أن المنتجات الموردة لمراكز خدمات ما بعد البيع والصيانة لا تتجاوز 5 إلى 6% من إجمالى مبيعات الشركة خلال الوقت الحالى.



وأكد أنه من الصعب تحديد حجم إجمالى قطع الغيار والزيوت المغشوشة بالسوق، لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة بإحصائيات، كاشفا عن صعوبة تقليد منتجات زيوت الشركة لوجود تكويد على كل علبة مباعة بالسوق ووجود شبكة موزعين معتمدين.



وأضاف أن السوق المحلية للزيوت تعتبر من اﻷسواق الواعدة التى تشهد نموًا خلال فترات قصيرة؛ قائلا إن المستهلك المصرى حريص على استخدام أنسب الزيوت المطابقة للمعايير والسلامة العالمية، ورفضهم استخدام المنتجات المجهولة المصدر.