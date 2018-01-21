المال ـ خاص



توقع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، مصنع «BYD» ولادا وكينج لونج، أن تشهد معدلات تجميع السيارات بكل مصانع إنتاج الملاكى نمواً على مدار العام الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و%20.



وأوضح أن نمو الإنتاج يرجع إلى وجود طلب حقيقى على السيارات بصفة عامة والسيارات المجمعة محلياً بصفة خاصة، مع تمكن السوق من تجاوز التداعيات السلبية لتحرير أسعار الصرف، والتى من أبرزها تراجع الطلب على السيارات مع الزيادات التى أعقبت قرارات البنك المركزى.



وتوقع أن تصل المبيعات المحلية لسوق السيارات بنهاية 2018 إلى ما يقرب من 150 ألف سيارة، بنمو تقدر نسبته بـ%15 على مبيعات العام الماضى، والتى يشير خبراء السوق إلى أنها ستصل إلى 130 ألف وحدة على أقصى تقدير.



وأشار سليمان إلى أنه بحلول العام المقبل ستكون السيارات الأوروبية قد أعفيت بالكامل من الرسوم الجمركية، مما يشكل تحدياً أمام الصناعة المحلية للسيارات.



وطالب بسرعة إصدار تشريع لصناعة السيارات قبيل الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية بهدف دعم الصناعة المحلية والتى قد تعانى من التحديات حال التطبيق الكامل للاتفاقية.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى نمواً طفيفاً فى مبيعات السوق، على أن تشهد بداية طلب حقيقى خلال الربع الثانى.



وعن خطط تجميع «BYD»، أكد سليمان أن الأمل لصناعة وتجميع السيارات ستطرح S5 المجمعة محلياً خلال مارس المقبل، بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والسلامة عليها.