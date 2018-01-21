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القوات المسلحة تهنئ الداخلية بعيد الشرطة

بدور إبراهيم   بعـث الفريق أول صدقى صبحى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة 25/1/2018 جاء فيها السيد اللواء مجدى عبد الغفار           &

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وزير قطاع الأعمال يوجه بالتحقيق فى الفساد داخل القومية للأسمنت

بدوى: إجراءات عاجلة لوقف خسائر القومية للأسمنت وتحسين الأداء أحمد عاشور عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا مع رئيس الشركة القومية للأسمنت المهندس محمد حسنين رضوان، وذلك لمتابعة الموقف الحالى للشركة، بحضور عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع ال

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السياحة تنظم برنامجا تدريبيا لممثلى 26 دولة أفريقية

المال -خاص: تنظم وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الخارجية، برنامجا تدريبيا لممثلى القطاع السياحى من 26 دولة أفريقية ( مدغشقر- غينيا- إريتريا- مالى- كينيا- جنوب السودان- بوروندى- ناميبيا- ماولاوى- زامبيا- بوركينافاسو- السنغال- أنجولا - توجو- النيجر- الصومال- غينيا الاستوائية- تنزانيا- تشاد- جامبيا-

سيــارات

%20 ارتفاعاً بالطاقة الإنتاجية بشركات تجميع الملاكى

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المال ـ خاص

توقع حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل لصناعة وتجميع السيارات، مصنع «BYD» ولادا وكينج لونج، أن تشهد معدلات تجميع السيارات بكل مصانع إنتاج الملاكى نمواً على مدار العام الحالى بنسبة تتراوح بين 15 و%20.

وأوضح أن نمو الإنتاج يرجع إلى وجود طلب حقيقى على السيارات بصفة عامة والسيارات المجمعة محلياً بصفة خاصة، مع تمكن السوق من تجاوز التداعيات السلبية لتحرير أسعار الصرف، والتى من أبرزها تراجع الطلب على السيارات مع الزيادات التى أعقبت قرارات البنك المركزى.

وتوقع أن تصل المبيعات المحلية لسوق السيارات بنهاية 2018 إلى ما يقرب من 150 ألف سيارة، بنمو تقدر نسبته بـ%15 على مبيعات العام الماضى، والتى يشير خبراء السوق إلى أنها ستصل إلى 130 ألف وحدة على أقصى تقدير.

وأشار سليمان إلى أنه بحلول العام المقبل ستكون السيارات الأوروبية قد أعفيت بالكامل من الرسوم الجمركية، مما يشكل تحدياً أمام الصناعة المحلية للسيارات.

وطالب بسرعة إصدار تشريع لصناعة السيارات قبيل الإعفاء الكامل للسيارات الأوروبية بهدف دعم الصناعة المحلية والتى قد تعانى من التحديات حال التطبيق الكامل للاتفاقية.

وتوقع أن تشهد سوق السيارات خلال الربع الأول من العام الحالى نمواً طفيفاً فى مبيعات السوق، على أن تشهد بداية طلب حقيقى خلال الربع الثانى.

وعن خطط تجميع «BYD»، أكد سليمان أن الأمل لصناعة وتجميع السيارات ستطرح S5 المجمعة محلياً خلال مارس المقبل، بعد الانتهاء من الاختبارات الفنية والسلامة عليها.
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