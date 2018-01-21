فى مدينة العـقاد 633 تذكار جيتى 1

أحمد صبري
قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 720جنيها بزيادة 20جنيها اليوم أسعد جموع الفلاحين في الصعيد.
وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن هذا السعر وإن كان مرضي حاليا فإنه من المفترض أن يكون سعر كيل
علي المصري
تواجد 25 عضوًا من أعضاء رابطة "الليجا" الإسبانية مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض لحضور مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين في الدوري الإسباني بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم.
وتم بالفعل توقيع عقو
أحمد صبري
قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن سعر كيلو السكر لن يرتفع وستلزم الوزارة بجعله في الحدود الآمنة التزاما منها بتعهداتها السابقة بعدم رفع السعر .
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه برفع سعر توريد طن قصب السكر الى 720جنيها بزيادة 20جنيها اليوم أثناء زياراته بنى سوي
شهد السودان، الأحد، انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، للمرة الثانية خلال شهر، ما يطرح تساؤلات عن قدرة الحكومة على معالجة هذه الأزمة.
وقال المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان: "ينوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة، وإنه تجر