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مدير عام إسكان المحافظة: أول كومباوند فى بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

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بنـــوك

6 مليارات جنيه صافى أرباح البنك الأهلى

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❏ أبو الفتوح: نخطط لبيع أصول بقيمة 3 مليارات تشمل أراضى وعقارات
❏ تحصيل 300 مليون نقدا من التسويات .. وافتتاح 3 فروع صرافة خلال أيام

 أحمد الدسوقى وعمر سالم وسهير محمد

 سجل البنك الأهلى المصرى أرباحا صافية – بعد الضرائب – بلغت نحو 6 مليارات جنيه، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى (2017 – 2018)، عند المستوى نفسه الذى حققه فى الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

و قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك - فى تصريحات لـ«المال» - إن مصرفه يستهدف مستويات ربحية 12 – 13 مليار جنيه، بنهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى تنفيذ خطة توسعية قوية فى مجال منح الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل المشروعات الكبرى.  

وأضاف أن البنك الأهلى بصدد بيع أصول جديدة، تشمل عقارات وأراضى بقيمة 3 مليارات جنيه قبل نهاية العام الحالى، ضمن خطته للتخلص من المحفظة التى آلت إليه من تسويات الديون الرديئة.

وبلغت أصول المتعثرين لدى البنك نحو 8 مليارات جنيه، بنهاية عام 2016 نجح فى تسويق جزء منها بقيمة 3 مليارات العام الماضى، حسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنك.  

وأشار أبو الفتوح إلى أن مصرفه تمكن من جمع تحصيلات نقدية من العملاء المتعثرين بقيمة 300 مليون جنيه خلال الشهور القليلة الماضية، ويعمل على تعظيم هذه القيمة ومضاعفتها خلال العام الجارى.

وأكد أن محفظة الديون المتعثرة، باتت تقتصر على مديونيات صغيرة لا تتعدى %5 من إجمالى قروض البنوك بعدما نجح قطاع معالجة الديون فى تسوية مديونيات كبار العملاء خلال السنوات الماضية.

و أوضح أن محفظة القروض تخطت  400 مليار جنيه حتى الآن، تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 40 مليارا منها، بينما تقدر قروض التجزئة المصرفية بنحو 42 مليار والباقى للشركات الكبرى.

ولفت إلى توقيع عدد من البروتوكولات مع مؤسسات، مثل وزارة الزراعة بهدف ضخ تمويلات جديدة لصالح المشروعات الصغيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصرفه يركز بشكل كبير على تمويل هذا القطاع.

وكشف أن مصرفه ضخ تمويلات لنحو 18 ألف مشروع فى مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SMEs» التى أطلقها البنك المركزى، مشيرا إلى أنه يسعى إلى زيادة رأسماله المدفوع إلى 35 مليار جنيه من أرباح العام المالى المنقضى، والتى سجلت 13 مليارا.

وقال إن رأسمال البنك الأهلى بلغ 28 مليار جنيه، حاليا، بينما تتجاوز حقوق الملكية 90 مليارا.

وفيما يتعلق بشركة صرافة البنك الأهلى، أوضح أنه تم افتتاح 3 فروع للشركة منذ انطلاقها فى السوق قبل شهور، ومن المرتقب افتتاح 3 فروع جديدة خلال الأيام المقبلة.
البنك الأهلى المصرى
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